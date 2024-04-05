بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الأهلي والوحدة في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوحدة في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

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الأهلي منتشي من الانتصار في الديربي على الاتحاد ويحتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والوحدة في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

توقيت مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الأهلي والوحدة في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC Extra 2 HD بتعليق كلًا من عبدالله الحربي ومحمد حسين.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC Extra 2 SD بتعليق عيسى الزدجالي.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق عبدالله الحربي.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الوحدة - الأهلي الجمعة 5 أبريل 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 2 HD عبدالله الحربي الأمير عبدالله الفيصل محمد حسين شاهد عبدالله الحربي SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي

تشكيل الأهلي لمباراة الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب ماتياس يايسله قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-2-3-1 حارس المرمى إدوارد ميندي الدفاع علي مجرشي - ميريح ديميرال - عبد الباسط هندي - عبدالله العمار المحور روجر إيبانيز - سميحان النابت الوسط سان آلان ماكسيمان - روبرتو فيرمينو - رياض محرز الهجوم فراس البريكان

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