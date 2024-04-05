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دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

الوحدة v الأهليدوري روشن السعوديالأهليالوحدةالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الأهلي والوحدة في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الوحدة في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي منتشي من الانتصار في الديربي على الاتحاد ويحتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي والوحدة في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

توقيت مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الأهلي والوحدة في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC Extra 2 HD بتعليق كلًا من عبدالله الحربي ومحمد حسين.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC Extra 2 SD بتعليق عيسى الزدجالي.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق عبدالله الحربي.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الوحدة - الأهلي
الجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
SSC Extra 2 HDعبدالله الحربيالأمير عبدالله الفيصل
محمد حسين
شاهدعبدالله الحربي
SSC Extra 2 SDعيسى الزدجالي

تشكيل الأهلي لمباراة الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب ماتياس يايسله قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة4-2-3-1
حارس المرمىإدوارد ميندي
الدفاععلي مجرشي - ميريح ديميرال - عبد الباسط هندي - عبدالله العمار
المحورروجر إيبانيز - سميحان النابت
الوسطسان آلان ماكسيمان - روبرتو فيرمينو - رياض محرز
الهجومفراس البريكان

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