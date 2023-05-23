بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والقادسية في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية في لقاء الجولة 33 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023

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الأهلي x القادسية

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - القادسية الثلاثاء 23 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر KSA Sports HD 1 الأمير عبد الله الفيصل

تشكيلة الأهلي ضد القادسية

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

عبدالرحمن الصانبي.

علي مجرشي، ريان حامد، باستوس، عبد الباسط هندي

ميليسي، رياض بودبوز، هشام فايق.

مود بارو، حسن العلي، هيثم عسيري.

يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والقادسية، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 33 من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة بهدف الحفاظ على صدارة دوري يلو ومواصلة طريقه نحو حصد اللقب، بعدما ضمن بالفعل العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

ويتصدر "الراقي" جدول ترتيب دوري يلو برصيد 68 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على الأخدود الوصيف، قبل جولتين على نهاية الموسم.

أما القادسية، فيدخل المباراة من أجل تحسين صورته، ومحاولة التقدم في الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز 12 في جدول الترتيب بعدما حصد 37 نقطة.