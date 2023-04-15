بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والفيصلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

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الأهلي x الفيصلي
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الأهلي - الفيصلي
السبت 15 أبريل 2023،
KSA Sports HD
استاد الأمير عبدالله الفيصل
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تشكيل الأهلي
سوف يبدأ بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:-
التشكيل: 4-2-3-1
محمد الربيعي
ريان حامد، باستوس، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي.
ميليسي، هشام فايق.
مودو بارو، رياض بودبوز، ثامر العلي.
أمارال.
ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبدالرحمن الصانبي، طلال عبسي، سلمان المؤشر، هيثم عسيري، مراد خضري، محمد المجحد، مناف أبو يابس، حسن العلي، منصور الشمري.
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي والفيصلي المؤجلة من الجولة 26 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023 والمقامة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
فريق المدرب بيتسو موسيماني أصبح على وشك الوصول الرسمي إلى دوري روشن والعودة إلى حيث تنتمي كتيبة الراقي التي ضلت طريقها هذا الموسم إلى دوري يلو.
فريق الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو برصيد 58 نقطة، بينما يحتل الفيصلي منافسه في تلك المباراة المركز الخامس برصيد 43 نقطة ويطمح بدوره لوضع قدم في دوري روشن الموسم المقبل.
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