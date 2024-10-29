بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والعين في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي والعين في الدور الثاني من كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 ونهائي كأس إفريقيا آسيا أوقيانوسيا

يستقبل استاد القاهرة الدولي مواجهة هامة في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 بين الأهلي المصري والعين الإماراتي.

العين نجح في الفوز على أوكلاند سيتي بسداسية على أرضه، ليصل إلى نهائي كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، والدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024.

ويرغب الأهلي المنتشي بالفوز على الزمالك في السوبر المصري في إقصاء العين، إذ يسافر الفائز من اللقاء إلى الدوحة في ديسمبر المقبل لخوض مباراة نصف النهائي.

تشكيل الأهلي أمام العين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

يدخل الأهلي مباراته ضد العين بقيادة المدرب مارسيل كولر بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق خط الوسط كوكا - مروان عطية - إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر

تشكيل العين أمام الأهلي في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

أما العين الإماراتي بقيادة هيرنان كريسبو فسوف يعتمد على التشكيل التالي:-