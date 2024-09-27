بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024

شاهد بالفيديو البث المباشر الحي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024

يتجدد اللقاء السنوي في كأس السوبر الإفريقي، حيث يتواجه بطلا دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية من أجل معرفة من يسيطر على القارة السمراء في السوبر الإفريقي.

مواجهة هذا العام ستكون مصرية خالصة بعد حصد الأهلي لبطولة دوري ابطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، بينما فاز الزمالك بالبطولة الثانية له في الكونفيدرالية.

الأهلي تفوق على الترجي في نهائي دوري ابطال إفريقيا، بينما حرم الزمالك نهضة بركان من التتويج بالكونفيدرالية.

تشكيل الأهلي ضد الزمالك في في السوبر الإفريقي 2024

أعلن كولر تشكيل الأهلي الرسمي

الخطة 4-2-3-1 حارس المرمى محمد الشناوي الدفاع يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني المحور إمام عاشور، مروان عطية الوسط حسين الشحات، أكرم توفيق، بيرسي تاو الهجوم وسام أبو علي

تشكيل الزمالك ضد الأهلي في السوبر الإفريقي 2024

أما جوزيه جوميز، فقد قرر الاعتماد على العناصر الآتية