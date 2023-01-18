بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والحزم في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهدة مباراة الأهلي والحزم في الجولة السابعة عشر من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 والمقامة في الجوهرة المشعة ..

الأهلي x الحزم

مباشر لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الحزم الأربعاء 18 يناير 2023،

18:40 السعودية، 17:40 مصر KSA Sports HD 1 الجوهرة المشعة

تشكيلة الأهلي ضد الحزم

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

علي مجرشي - طلال عبسي - سانتوس - إبراهيم الزبيدي

فرانك كوم - محمد المجحد - رياض بودبوز

ثامر العلي - عبدالله مقرن - حسن العلي

تشكيلة الحزم ضد الأهلي

أما الحزم بقيادة المدرب فيليبي جوفيا، فسوف يلعب بالعناصر الآتية:

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الأهلي والحزم في الجولة السابعة عشر من مباريات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

انتفض الأهلي محققًا انتصارًا هامًا على المتصدر الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري يلو الدرجة الأولى 2022-2023.

فوز الأهلي قد يمنحه الثقة لمواجهة الحزم في الجولة المقبلة بهدف الاستمرار في تحقيق الانتصارات والدخول إلى مناطق الصدارة.

وقفز العميد إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة، وقلص الفارق مع المتصدر إلى أربع نقاط ولديه أيضًا مباراة مؤجلة.

أما الحزم، فيتواجد في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ولم يخسر منذ 19 ديسمبر الماضي وكانت أمام الفيصلي.