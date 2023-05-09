بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي ضد العربي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهد مباراة الأهلي والعربي في الجولة 31 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي والمقامة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل

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الأهلي x العربي

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - العربي الثلاثاء 9 مايو 2023،

20:45 السعودية ومصر KSA Sports HD 1 الأمير عبد الله الفيصل

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تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

محمد المجحد، باستوس، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي.

ميليسي، هشام فايق

مودو بارو، رياض بودبوز، هيثم عسيري

حسن العلي

القائمة الاحتياطية: عبد الرحمن الصانبي - سلمان المؤشر - فراس الغامدي - مراد خضري - زياد الجهني - ريان حامد - عبدالله المقرن - ماركوس امارال - منصور الشمري

ضمن مباريات الجولة 31 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، يستضيف الأهلي نظيره العربي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

فريق المدرب بيتسو موسيماني ضمن رسميًا إلى دوري روشن في الموسم المقبل، بعد مسيرة مميزة للغاية في دوري يلو هذا الموسم.

فريق الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 65 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الأخدود الوصيف، بينما يحتل العربي منافسه في تلك المباراة المركز السادس برصيد 43 نقطة ويطمح بدوره لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

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