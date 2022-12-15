بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

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الأهلي x العين
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المباراة
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الملعب
الأهلي - العين
الخميس 15 ديسمبر 2022،
KSA Sports HD
مدينة الملك سعود الرياضية
تشكيل الأهلي
التشكيل| 4-3-3
سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:
محمد الربيعي
علي مجرشي، طلال عبسي، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي.
كوم، هشام فايق، زياد الجهني.
هيثم عسيري، عبد الله المقرن، ثامر العلي.
يستضيف ملعب مدينة الملك سعود الرياضية مباراة العين والأهلي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.
وتأجلت مباريات النادي الأهلي مع بداية معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لكأس العالم، ليغيب عن المشاركة في أربع جولات بالبطولة.
ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 15 نقطة، لكن في حال انتصر في المباريات المؤجلة يتصدر الترتيب.
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