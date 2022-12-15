بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والعين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-2023

مشاهد مباراة الأهلي والعين في دوري يلو السعودي

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الأهلي x العين

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - العين الخميس 15 ديسمبر 2022،

15:40 السعودية، 14:40 مصر KSA Sports HD مدينة الملك سعود الرياضية

تشكيل الأهلي

التشكيل| 4-3-3

سوف يبدأ موسيماني بالتشكيل الآتي:

محمد الربيعي

علي مجرشي، طلال عبسي، فهد الحمد، إبراهيم الزبيدي.

كوم، هشام فايق، زياد الجهني.

هيثم عسيري، عبد الله المقرن، ثامر العلي.

يستضيف ملعب مدينة الملك سعود الرياضية مباراة العين والأهلي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

وتأجلت مباريات النادي الأهلي مع بداية معسكر المنتخب السعودي استعدادًا لكأس العالم، ليغيب عن المشاركة في أربع جولات بالبطولة.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 15 نقطة، لكن في حال انتصر في المباريات المؤجلة يتصدر الترتيب.