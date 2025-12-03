بث مباشر: شاهد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

الأردن × الإمارات
أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.
يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025
|القنوات الناقلة
|المعلق
|beIN SPORTS HD
|عامر الخوذيري
|قنوات الكأس
|خالد الحدي
|أحمد المعمري
|أبو ظبي الرياضية 1
|فارس عوض
|الشارقة الرياضية
|موسى عيد
|دبي الرياضية 1
|راشد عبدالرحمن
|stc tv
|الكويت الرياضية
|محمد النحوي
|شاشا
|علي دراج
تشكيل الأردن ضد الإمارات في كأس العرب 2025
التشكيل: 4-4-2
يزيد أبو ليلى
عبد الله نصيب – سعد الروسان – أدهم القريشي – سليم عبيد
إبراهيم سعادة – مهند أبو طه – نزار الرشدان – أحمد عرسان.
يزن النعيمات – علي علوان
تشكيل الإمارات ضد الأردن في كأس العرب 2025
الخطة 4-3-3
حمد المقبالي
خالد الظنحاني – لوكاس بيمنتا – كوامي كويدو – روبين كانيدو
يحيى نادر – ماركوس ميلوني – نيكولاس خيمينيز
لوان بيريرا – كايو لوكاس – برونو أوليفير