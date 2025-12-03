بث مباشر: شاهد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

الأردن × الإمارات

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة الأردن والإمارات في مباريات كأس العرب 2025 ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

يطمح الفريقان في دخول المسابقة بأقوى شكل ممكن، في ظل الندية الكبيرة التي تتسم بها اللقاءات العربية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن والإمارات في كأس العرب 2025

تشكيل الأردن ضد الإمارات في كأس العرب 2025

التشكيل: 4-4-2



يزيد أبو ليلى

عبد الله نصيب – سعد الروسان – أدهم القريشي – سليم عبيد

إبراهيم سعادة – مهند أبو طه – نزار الرشدان – أحمد عرسان.

يزن النعيمات – علي علوان

تشكيل الإمارات ضد الأردن في كأس العرب 2025