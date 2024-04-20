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دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

الحزم v الاتحاددوري روشن السعوديالاتحادالحزمالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الاتحاد والحزم في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

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    برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي عبر شاهد

يحل الاتحاد ضيفًا على الحزم في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب نادي الحزم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع كما خسر نهائي السوبر أمام الهلال.

توقيت مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 20 أبريل 2024 على ملعب نادي الحزم.

المباريات التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناةSSC SPORT 1 HD بتعليق كلًا من عبدالله الحربي ورؤزف خليف.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC SPORT 1 SD بتعليق أحمد النفيسة.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق عبدالله الحربي.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الحزم - الاتحاد
السبت 20 أبريل 2024
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC SPORT 1 HDعبدالله الحربيملعب الحزم
رؤوف خليف
شاهدعبدالله الحربي
SSC SPORT 1 SDأحمد النفيسة

تشكيل الاتحاد لمباراة الحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب مارسيلو جاياردو قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حارس المرمىعبدالله المعيوف
الدفاعسعد أل موسى - أحمد حجازي - حسن كادش - فواز الصقور.
الوسطمد الله العليان - فرحة الشمراني - صالح العمري
الهجومرومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

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