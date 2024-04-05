تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Ahmed Hegazi Ittihad 2024Getty
دوري روشن السعودي
team-logo
team-logo
حمّل تطبيق شاهد لمتابعة مباراة الاتحاد والتعاون
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024

الاتحاد v التعاوندوري روشن السعوديالاتحادالتعاونالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

    برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي عبر شاهد

يستضيف الاتحاد نظيره التعاون في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع كما خسر ديربي جدة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

المباراة التالية

توقيت مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORT 5 HD بتعليق كلًا من عيسى الحربين وسليمان الشريف.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC SPORT 5 SD بتعليق فهد عريشي.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق عيسى الحربين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الاتحاد - التعاون
الجمعة 5 أبريل 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
SSC SPORT 5 HDعيسى الحربينالجوهرة المشعة
سليمان الشريف
شاهدعيسى الحربين
SSC SPORT 5 SDفهد عريشي

تشكيل الاتحاد لمباراة التعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024

المدرب مارسيلو جاياردو قرر الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حارس المرمىعبدالله المعيوف
الدفاعمد الله العليان - لويز فيليبي - أحمد حجازي - فواز الصقور
الوسطنجولو كانتي - فرحة الشهراني - جوتا
الهجومرومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين