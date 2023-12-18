بث مباشر: شاهد قرعة ملحق دور 16 من الدوري الأوروبي 2024

شاهد معنا البث المباشر لقرعة ملحق دور 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 ومواجهات شرسة متوقعة في الانتظار..

تعد تصفيات دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي أحد أكثر الأدوار المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة هذا الموسم، لكونها تتضمن عددًا من نخبة الفرق الأوروبية التي فشلت في دوري الأبطال.

وسابقًا، كان هذا الملحق يلعب في صيغة دور الـ32، حيث تتأهل الأندية من مجموعات الدوري الأوروبي لتواجه الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا باحتلالها المركز الثالث في مجموعاتها.

لكن الآن وبعد استحداث بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، تغيرت القاعدة شكلًا وموضوعًا وازدادت بها الإثارة بصورة كبيرة.

نتيجة قرعة ملحق دور 16 من الدوري الأوروبي 2024

توقيت قرعة ملحق دور 16 في الدوري الأوروبي 2024

موعد قرعة تصفيات دور الـ16 من الدوري الأوروبي، هو يوم الإثنين 18 ديسمبر 2023، في مقر الاتحاد الأوروبي في سويسرا.

وتنطلق القرعة في تمام الثانية عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة ملحق دور 16 في الدوري الأوروبي 2024

يتم إذاعة قرعة الأدوار الإقصائية من منافسات بطولة الدوري الأوروبي عادةً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا القناة الإخبارية المفتوحة.

كما سيتم بث القرعة من خلال القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

الحدث الموعد القنوات الناقلة قرعة ملحق دور 16 الدوري الأوروبي 2024 الإثنين 18 ديسمبر 2023

15:00 السعودية، 14:00 مصر UEFA YouTube beIN Sports

الفرق المتأهلة لملحق دور 16 من الدوري الأوروبي 2024

بصورة رسمية تشارك الأندية الآتية في ملحق دور 16 من الدوري الأوروبي 2024:

المجموعة الفريق الأولي فرايبورج الثانية مارسيليا الثالثة سبارتا براج الرابعة سبورتينج لشبونة الخامسة تولوز السادسة رين السابعة روما الثامنة كاراباج

ما هي الأندية الهابطة من دوري أبطال أوروبا إلى ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تشارك في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي أتت في المرتبة الثالثة رسميًا هي:

المجموعة الفريق الأولى جلطة سراي الثانية لانس الثالثة براجا الرابعة بنفيكا الخامسة فينورد السادسة ميلان السابعة يانج بويز الثامنة شاختار

نظام قرعة ملحق دور 16 في الدوري الأوروبي 2024

يتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تحتوي على أصحاب وصافة مجموعاتهم، والثانية على الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، أما الأندية التي تأتي في الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري الأبطال في تصفيات ثمن النهائي.

كما تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

وتُقام مباريات الإياب على ملعب وصيف المجموعة في الدوري الأوروبي.

متى يبدأ دور 16 في الدوري الأوربي 2024؟

تبدأ مباريات الذهاب من ملحق دور الـ16 في الدوري الأوروبي يوم الخميس 15 فبراير 2024.

أما مباريات الإياب فتكون بالأسبوع التالي وتحديدًا يوم الخميس 22 فبراير.