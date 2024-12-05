مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد قرعة كأس العالم للأندية 2025

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شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة عدد من الأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي والهلال والعين والأهلي ..

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تنطلق فعاليات النسخة الأولى من الشكل الجديد لكأس العالم في 2025 والذي يحظى باهتمام الجميع.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية وعلى رأسهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وإنتر ميامي والهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري.

وتجرى قرعة كأس العالم للأندية 2025، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ما الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟ وما تصنيفها؟

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
مانشستر سيتي الإنجليزيتشيلسي الإنجليزيالأهلي المصريأوراوا ريد الياباني
ريال مدريد الإسبانيبوروسيا دورتموند الألمانيالهلال السعوديالعين الإماراتي
بايرن ميونخ الألمانيإنتر الإيطاليأولسان هيونداي الكوريالترجي التونسي
باريس سان جيرمان الفرنسيبورتو البرتغاليالوداد المغربيماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي
فلامنجو البرازيليأتلتيكو مدريد الإسبانيمونتيري المكسيكيباتشوكا المكسيكي
بالميراس البرازيليبنفيكا البرتغاليكلوب ليون المكسيكيسياتل ساوندرز الأمريكي
ريفير بليت الأرجنتينييوفنتوس الإيطاليبوكا جونيورز الأرجنتينيأوكلاند سيتي النيوزيلاندي
فلومينينسي البرازيليريد بول سالزبورج النمساويبوتافوجو البرازيليإنتر ميامي الأمريكي

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة

متى يبدأ كأس العالم للأندية 2025؟ وأين يُقام؟

يبدأ كأس العالم للأندية 2025 في 15 يونيو من العام القادم على أن يستمر حتى 13 يوليو.

وكان من المقرر أن تكون أول نسخة لهذه البطولة في 2021 في الصين، ولكن تأجلت بسبب جائحة كورونا ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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