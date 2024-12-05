بث مباشر: شاهد قرعة كأس العالم للأندية 2025

شاهد بالفيديو البث المباشر لقرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة عدد من الأندية الكبرى على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي والهلال والعين والأهلي ..

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من الشكل الجديد لكأس العالم في 2025 والذي يحظى باهتمام الجميع.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية وعلى رأسهم ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي وإنتر ميامي والهلال السعودي والعين الإماراتي والأهلي المصري.

وتجرى قرعة كأس العالم للأندية 2025، يوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

ومن المنتظر أن تقام القرعة في مدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

ما الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025؟ وما تصنيفها؟

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تصنيف الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2025

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع مانشستر سيتي الإنجليزي تشيلسي الإنجليزي الأهلي المصري أوراوا ريد الياباني ريال مدريد الإسباني بوروسيا دورتموند الألماني الهلال السعودي العين الإماراتي بايرن ميونخ الألماني إنتر الإيطالي أولسان هيونداي الكوري الترجي التونسي باريس سان جيرمان الفرنسي بورتو البرتغالي الوداد المغربي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي فلامنجو البرازيلي أتلتيكو مدريد الإسباني مونتيري المكسيكي باتشوكا المكسيكي بالميراس البرازيلي بنفيكا البرتغالي كلوب ليون المكسيكي سياتل ساوندرز الأمريكي ريفير بليت الأرجنتيني يوفنتوس الإيطالي بوكا جونيورز الأرجنتيني أوكلاند سيتي النيوزيلاندي فلومينينسي البرازيلي ريد بول سالزبورج النمساوي بوتافوجو البرازيلي إنتر ميامي الأمريكي

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية:

المجموعة الثالثة:

المجموعة الرابعة:

المجموعة الخامسة:

المجموعة السادسة:

المجموعة السابعة:

المجموعة الثامنة:

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة

متى يبدأ كأس العالم للأندية 2025؟ وأين يُقام؟

يبدأ كأس العالم للأندية 2025 في 15 يونيو من العام القادم على أن يستمر حتى 13 يوليو.

وكان من المقرر أن تكون أول نسخة لهذه البطولة في 2021 في الصين، ولكن تأجلت بسبب جائحة كورونا ونقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.