نتائج قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تعرف معنا على نتائج قرعة ربع ونصف نهائي من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 ومنافس ريال مدريد وبرشلونة ...

اختتمت مرحلة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا 2023-2024 مساء أول أمس، الأربعاء، واكتمل نصاب دور الـ 8 بتأهل أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

النسخة الحالية تشهد العديد من الفرق القوية، وأبرزهم عودة آرسنال وبرشلونة للمشاركة في هذا الدور، مما يحمل الكثير من التوقعات بمواجهات شرسة ومنتظرة.

نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

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رقم المباراة المباراة 1 آرسنال - بايرن ميونخ 2 أتلتيكو مدريد - بوروسيا دورتموند 3 ريال مدريد - مانشستر سيتي 4 باريس سان جيرمان - برشلونة

نتيجة قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

رقم المباراة المباراة 1 الفائز من المباراة رقم 2 - الفائز من المباراة رقم 4 2 الفائز من المباراة رقم 1 - الفائز من المباراة رقم 3

أما الفائز من نصف النهائي الأول فسوف يكون صاحب البلد المستضيف في المبار

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024:

الفريق بايرن ميونخ باريس سان جيرمان مانشستر سيتي ريال مدريد آرسنال برشلونة بوروسيا دورتموند أتلتيكو مدريد

نظام قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

لا يوجد أي موانع أو استثناءات متعلقة بدور ربع النهائي، أي أنّه من الممكن أن يلتقي فريقين من دولة واحدة أو من لعبا سويًا في دوري المجموعات.

كما سيتم معرفة طريق الفريقين إلى النهائي، إذ يتم تحديد المسار لنصف النهائي ثم معرفة صاحب الأرض في المباراة النهائية خلال القرعة.

موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباريات الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9 و10 إبريل 2024، أما مباريات الإياب، فسوف تكون يومي 16-17 من الشهر ذاته.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 الموعد مباريات الذهاب 9–10 إبريل 2024 مباريات الإياب 16–17 إبريل 2024

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباريات الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 30 إبريل و 1 مايو 2024، أما مباريات الإياب، فسوف تكون يومي 7-8 من الشهر ذاته.

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 الموعد مباريات الذهاب 30 إبريل – 1 مايو 2024 مباريات الإياب 7–8 مايو 2024

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو السبت 1 يونيو 2024 وسوف يتم إقامته في ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.