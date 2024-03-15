نتائج قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2024

تعرف معنا على نتائج قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 ومنافس ليفربول وميلان ...

اختتمت مرحلة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 مساء أمس، الخميس، واكتمل نصاب دور الـ 8.

النسخة الحالية تشهد العديد من الفرق القوية، وأبرزهم ميلان وليفربول، مما يحمل الكثير من التوقعات بمواجهات شرسة ومنتظرة.

نتيجة قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024

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رقم المباراة المباراة 1 ميلان - روما 2 ليفربول - أتالانتا 3 باير ليفركوزن - وست هام يونايتد 4 بنفيكا - مارسيليا

نتيجة قرعة نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024

رقم المباراة المباراة 1 الفائز من المباراة رقم 4- الفائز من المباراة رقم 2 2 الفائز من المباراة رقم 1- الفائز من المباراة رقم 3

أما الفائز من نصف النهائي الأول فسوف يكون البلد المضيف في المباراة النهائية.

الفرق المتأهلة لربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024؟

بصورة رسمية تأهلت الأندية الآتية لربع نهائي الدوري الأوروبي 2024:

الفريق ليفربول ميلان روما أتالانتا باير ليفركوزن مارسيليا وست هام بنفيكا

نظام قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي 2024

لا يوجد أي موانع أو استثناءات متعلقة بدور ربع النهائي، أي أنّه من الممكن أن يلتقي فريقين من دولة واحدة أو من لعبا سويًا في دوري المجموعات.

كما سيتم معرفة طريق الفريقين إلى النهائي، إذ يتم تحديد المسار لنصف النهائي ثم معرفة صاحب الأرض في المباراة النهائية خلال القرعة.

موعد مباريات ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024؟

تقام مباريات الذهاب من ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس 11 إبريل 2024، أما مباريات الإياب، فسوف تكون يوم الخميس 18 من الشهر ذاته.

ربع نهائي الدوري الأوروبي 2024 الموعد مباريات الذهاب 11 إبريل 2024 مباريات الإياب 18 إبريل 2024

موعد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024؟

تقام مباريات الذهاب من نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس 2 مايو 2024، أما مباريات الإياب، فسوف تكون يوم الخميس 9 من الشهر ذاته.

نصف نهائي الدوري الأوروبي 2024 الموعد مباريات الذهاب 2 مايو 2024 مباريات الإياب 9 مايو 2024

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2024

موعد نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024 هو الأربعاء 22 مايو 2024 وسوف يتم إقامته في ملعب أفيفا في العاصمة الأيرلندية دبلن.