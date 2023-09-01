بث مباشر: شاهد قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024

بلال محمد
الدوري الأوروبي

تابع مباشرة أحداث قرعة دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024.....

ينتظر الكثير منا بشغف سحب قرعة مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي 2023-2024، وهي البطولة التي تحظى بجماهيرية كبيرة وتعد من أقوى وأهم بطولات الأندية في أوروبا بعد بطولة دوري أبطال أوروبا.

إشبيلية هو صاحب أكثر ألقاب البطولة بعدد 7 ألقاب، بالإضافة إلى أنه هو حامل لقب النسخة الأخيرة، ثم يأتي من بعده، الإنتر، ليفربول، يوفنتوس وأتلتيكو مدريد برصيد 3 ألقاب، فهل يحافظ الفريق الأندلسي على اللقب؟

متى يبدأ الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الحادي والعشرين من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، وستكون الجولة الختامية لدور المجموعات يوم 14 ديسمبر 2023.

ما هو تصنيف الفرق المشاركة في مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
ليفربولسبورتينج لشبونةمولدهتولوز
روماسلافيا براجشيريف تيراسبولتبولا
فياريالريال بيتيسفرايبورجأياك أثينا
أياكسرينمكابي حيفاباناثينايكوس
أتالانتامارسيليابرايتونهاكين
رينجرزلاسكسبارتا براجليماسول
باير ليفركوزنأولمبياكوسأونيون سانت جيلوسيراكوف
وست هامكارباجشتورم جراتسسيرفيت

نتيجة قرعة الدوري الأوروبي 2023-2024

المجموعة الأولى: وست هام - أولمبياكوس - فرايبورج - تبولا

المجموعة الثانية: أياكس - مارسيليا - برايتون - أياك أثينا

المجموعة الثالثة: رينجرز - ريال بيتيس - سبارتا براج - ليماسول

المجموعة الرابعة: أتالانتا - سبورتينج لشبونة - شتورم جراتس - راكوف

المجموعة الخامسة: ليفربول - لاسك - أونيون سانت جيلوسي - تولوز

المجموعة السادسة: فياريال - رين - مكابي حيفا - باناثينايكوس

المجموعة السابعة: روما - سلافيا براج - شيريف تيراسبول - سيرفيت

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن - كارباج - مولده - هاكين

مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024:

المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثةالمجموعة الرابعة
وست هام أياكسرينجرزأتالانتا
أولمبياكوسمارسيلياريال بيتيسسبورتينج لشبونة
فرايبورجبرايتونسبارتا براجشتورم جراتس
تبولاأياك أثيناليماسولراكوف
المجموعة الخامسةالمجموعة السادسةالمجموعة السابعةالمجموعة الثامنة
ليفربولفياريالروماباير ليفركوزن
لاسكرينسلافيا براجكارباج
أونيون سانت جيلوسيمكابي حيفاشيريف تيراسبولمولده
تولوزباناثينايكوسسيرفيتهاكين