بث مباشر: شاهد حفل ختام أولمبياد باريس 2024

شاهد بالفيديو البث المباشر لحفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد انتهاء المسابقات

يشهد العالم مساء اليوم الأحد، الحادي عشر من أغسطس، انطفاء شعلة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس. سيقام حفل الختام الباهر على ستاد دو فرانس، ليعطي اللمسة النهائية لأكثر من أسبوعين من المنافسات الشديدة والإنجازات الرياضية الاستثنائية.

من المتوقع أن يكون حفل الختام مزيجًا ساحرًا من العروض الفنية التي تعكس الثقافة الفرنسية الغنية، والعروض الرياضية التي تستعرض أبرز لحظات الألعاب. ستشهد مدرجات الاستاد مسيرات رائعة للوفود المشاركة، حاملة أعلام بلدانها، في مشهد يرمز إلى الوحدة والسلام بين الشعوب.

كما يشهدر الحفل تسليم العلم الأولمبي إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، المستضيفة للألعاب الأولمبية القادمة في عام 2026. هذا التقليد العريق يرمز إلى استمرارية الألعاب الأولمبية وإحياء روحها في مدن جديدة حول العالم.

يبدأ الحفل الرسمي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.