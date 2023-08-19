بث مباشر: شاهد حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي

شاهد بالفيديو حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي

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يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، حفل تقديم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الهلال توصل إلى اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع نيمار "31 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو تقريبًا.

ما تفاصيل حفل تقديم نيمار لاعبًا للهلال السعودي؟

قبل انطلاق مباراة الهلال والفيحاء، وبحضور أكثر من 60 ألف متفرج؛ يدخل الساحر البرازيلي، أرضية ملعب الملك فهد الدولي؛ حيث يصاحب تقديمه، العديد من الفقرات والألعاب النارية.

وفضل الهلال، أن يكون الحفل يوم السبت، بدلًا من الأربعاء أو الخميس الماضيين، كما كان محددًا سابقًا؛ لإضفاء حماس أكبر على مباراة الفريق الأزرق أمام الفيحاء، وضمان حضور أكبر عدد من المشجعين.

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