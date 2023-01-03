بث مباشر: شاهد حفل تقديم رونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك لاعبًا للنصر

يستعد فريق النصر السعودي لتقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مؤتمر صحفي ضخم، بعد انضمام البرتغالي لصفوف العالمي في صفقة انتقال حر.
ووقع رونالدو عقدًا مع النصر لمدة موسمين ونصف وبأكبر مقابل مادي للاعب في التاريخ حيث سيحصل على 173 مليون جنيه إسترليني (209 مليون دولار) سنويًا.
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متى موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر السعودي؟
وأصدر نادي النصر بيانًا صحفيًا أكد فيه تفاصيل الحدث مضمونه: "توقيع كريستيانو رونالدو الجديد لنادي النصر سيشكل أول ظهور له في المملكة العربية السعودية وهو يخطو إلى أرض ملعبه الحديثة مرسول بارك.
وتابع البيان: "سيتم كشف النقاب عنه رسميًا أمام عشرات الآلاف من المشجعين المبتهجين لأول مرة في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي للسعودية مساء غد الثلاثاء 3 يناير ".
|الحدث
|الموعد
|القنوات الناقلة
|حفل تقديم كريستيانو رونالدو
|الثلاثاء 3 يناير 2023،
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|beIN Sports News
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