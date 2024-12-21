مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد حفل افتتاح كأس الخليج العربي خليجي 26 ومباراة الكويت وعمان

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تابع بالفيديو البث المباشر لحفل افتتاح كأس الخليج العربي خليجي 26 وكذلك قمة الكويت وعمان ..

شاهد البث المباشر لحفل افتتاح كأس الخليج العربي خليجي 26 من هنا

تنطلق بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 في الكويت، حيث تستعد الجماهير الخليجية والعربية لمتابعة حدث رياضي يحمل الكثير من الإثارة والمتعة.

تُعد البطولة مناسبة رياضية وثقافية مميزة تجمع بين منتخبات دول الخليج العربي في أجواء تنافسية أخوية، تُبرز الروح الرياضية والعلاقات التاريخية بين هذه الدول.

الكويت، صاحبة التاريخ العريق في كأس الخليج، تعود لاستضافة البطولة بعد سنوات من الغياب، حيث تستعد لاستقبال المنتخبات والجماهير في أجواء حماسية.

تمثل هذه الاستضافة فرصة للكويت لإعادة التأكيد على مكانتها الرياضية وقدرتها على تنظيم البطولات الكبرى، خصوصًا أن لها تاريخًا ذهبيًا في هذه البطولة، حيث تُعتبر الأكثر تتويجًا بها.

المباراة التالية

وتبدأ البطولة بمباراة افتتاحية واعدة تجمع بين المنتخب الكويتي ونظيره العماني، حيث يسعى المنتخب الكويتي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي يعيد له الهيبة التي عرف بها في السنوات الماضية. في المقابل، يدخل المنتخب العماني اللقاء بثقة كبيرة، مستفيدًا من التطور الملحوظ الذي شهده في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الأداء الجماعي أو النجوم الشباب.

ما القنوات الناقلة للمباراة الافتتاحية لكأس الخليج العربي خليجي 26 بين الكويت وعمان؟

تذاع مباراة الكويت وعمان في افتتاح كاس الخليج العربي خليجي 26 عبر عدد كبير من القنوات العربية أبرزهم في الجدول الآتي:

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليقالملعب
الكويت - عمانالسبت 21 ديسمبر 2024
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		الكويت الرياضيةأحمد المعمريجابر الأحمد الدولي
الكويت الرياضية 2بدر شداد
دبي الرياضية 1رؤوف خليف
SSC NEWSفارس عوض
عيسى الحربين
الكأس 1خالد الحدي
عمان الرياضيةأحمد العجمي
أبو ظبي الرياضية 1محمد الشامسي
الشارقة الرياضيةموسى عيد
العراقية الرياضيةعلي الشمري
الرابعة 1أمين خضراوي
البحرين الرياضية HD 1محمد سويد
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