بث مباشر: شاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة النصر والفيحاء في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020، والتي تقام في ملعب الملك فهد.

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النصر 1 × 1 الفيحاء

🔗 — بث مباشر لمباراة #النصر_الفيحاء (الجولة الـ28) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/53Go43oFKN — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 29, 2020

تشتد المنافسة على الصدارة بعد أن أشرف الدوري السعودي موسم 2019-2020 على الانتهاء، فمن سيكون حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

المزيد من الفرق

بعد سحق فارس نجد للعدالة في مباراة اليوم بسداسية على ملعب الملك فهد، يبقى النصر في المركز الثاني بفارق 6 نقاط فقط عن الهلال صاحب المركز الأول برصيد 63 نقطة.

يخوض العالمي في الجولة الثامنة والعشرين مباراة ضد نادي الفيحاء ، وتقام المباراة يوم السبت 29 أغسطس 2020 ميلاديًا الموافق 10 محرم 1442 هجريًا، الساعة 8:40٠ بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ثقيلة على البرتقالي الذي يقع في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي أي بفارق مركز واحد فقط عن الفرق المعرضة للهبوط ونقطة واحدة عن ضمك صاحب المركز الرابع عشر، فهل يزيد النصر من جراحه أم سيكون إصرار لاعبي الفيحاء مفتاح لتحقيق نتيجة غير متوقعة؟

تشكيل النصر:

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

فهد الجميعة - عبد الإله العامري - مايكون - عوض خميس

بيتروس - عبد الله الخيبري

خالد الغنام - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمدالله

تشكيل الفيحاء:

التشكيل | 4-4-2

مسلم آل فريج

هاني الصبياني - جيجي - سامي الخيبري - محمد البقعاوي

نيتو - عبد الرحمن البركة - أرسينيو مارتينيز - صامويل أوسو

كارلوس فيلانوفا - فانيما

الهدف الأول للفيحاء: