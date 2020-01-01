بث مباشر: شاهدة مباراة النصر والعدالة في الدوري السعودي 2020

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الأهلي وضمك في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 والتي تقام على ملعب الملك فهد..

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النصر 0 × 0 العدالة

🔗 — بث مباشر لمباراة #النصر_العداله (الجولة الـ27) دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الرياضية 2️⃣ https://t.co/CE7JitCXyx — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 25, 2020

يستعد النصر لاستقبال العدالة على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك في إطار الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وواصل العالمي نتائجه الإيجابية بعد تحقيقه للفوز الثالث على التوالي بالدوري على حساب التعاون، ليستمر في مطاردة المتصدر الهلال مستغلًا سقوط الموج الأزرق في فخ الهزيمة من الأهلي وتقلص الفارق إلى 6 نقاط فقط.

وكان النصر قد فاز على أبها ثم الوحدة وأخيرًا التعاون وذلك بعد خسارته في أول مباراة بعد العودة من توقف كورونا الطويل بنتيجة 4-1 من الهلال في قمة الكرة السعودية.

في الوقت نفسه العدالة لا يعيش أفضل فتراته، إذ أنه يتذيل ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة ولا تزال الفرصة سانحة له للاقتراب من مناطق البقاء شريطة خطف الثلاث نقاط من كتيبة روي فيتوريا.

تشكيل النصر:

التشكيل | 4-2-3-1

براد جونز

عبد الله مادو - عبد الرحمن عبيد - مايكون - سلطان الغنام

مختار علي - بيتروس

أحمد موسى - جوليانو -نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله

تشكيل العدالة:

التشكيل | 4-2-3-1

علي المزيدي

تشارلز أندريا - أحمد السلطان - آداما تراوري - مرتضى البريه

بيتيجي - سي مانداو

سافاس - عوض اليامي - نادر المولد

خالد دبيش