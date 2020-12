ريال مدريد وإشبيلية: مباشر لحظة بلحظة

إشبيلية 0 × 1 ريال مدريد

80' أسامة إدريسي يدخل بدلاً من دييجو كارلوس.

80' خطييييييييييرة لإشبيلية بتسديدة من سوزو بعد التلاعب بدفاع ريال مدريد في اليمين، لكن الكرة تمر إلى ضربة مرمى.

76' جوديلي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على كروس..

75' خطييييييييييرة لإشبيلية بتسديدة من ركلة حرة أمام منطقة الجزاء عن طريق جوديلي، لكن إلى ضربة مرمى.

66' أسينسيو يدخل بدلاً من رودريجو

64' سوزو والنصيري وجوديلي يدخلون بدلاً من راكيتيتش ودي يونج وجوردان.

56' ميندي انطلق بالكرة في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية انزلق لها فينيسيوس ولمس الكرة التي غالطت بونو واصطدمت بيده ومرت للشباك.

56' جووووووووووووووووول أول لريال مدريد عن طريق فينيسيوس..

54' أوكامبوس ينطلق في اليمين ثم يرسل عرضية يتركها دي يونج تمر ثم يبعد فاسكيز الكرة

49' ضغط من إشبيلية مع بداية الشوط الثاني، وتراجع لريال مدريد.

46' بداية الشوط الثاني...

تبديل لإشبيلية بدخول أوليفر توريس بدلاً من منير قبل بداية الشوط الثاني..

46' نهاية الشوط الأول...

44' كروس يتحصل على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل منه على أوكامبوس.

39' خطورة الريال متواصلة، وعرضية من اليمين عن طريق مودريتش يقابلها فاران برأسية، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

38' خطييييييييرة لريال مدريد بعرضية أرضية من اليمين عن طريق فاسكيز يتركها فينيسيوس تمر لبنزيما الذي يرسل تسديدة إلى القائم الثاني، يطير لها بونو ويبعد الكرة للركنية.

27' هدوء في نسق المباراة في هذه الأثناء، ولا خطورة على المرميين ولا سيطرة لفريق على مجريات اللعب.

21' تصويييييييبة راااااائعة من كروس من على يسار القوس إلى الزاوية البعيدة، لكن الكرة تمر بسلام من على يسار بونو.

15' الكفة تتأرجح لصالح ريال مدريد، وإشبيلية المتراجع حاليًا.

11' ضغط قوي من إشبيلية على ريال مدريد المتراجع كليًا.

7' خطيييييرة لإشبيلية بعرضية من اليسار يقابلها دي يونج برأسية يشتتها فاران من أمام المرمى.

5' فينيسيووووووووووووس يضغط على بونو ويعترض الكرة التي تذهب لبنزيما على القائم الأيسر للمغربي، فيرسل رأسية بالعرض يمسكها ياسين بونو.

2' رودريجو مرر كرة لمواطنه من اليمين الذي أرسل تسديدة من على القائم الأيمن مرت إلى ضربة مرمى لبونو.

2' أووووووووووووو... فينيسيوس يهدر الهدف الأول لريال مدريد.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

🚨TEAM NEWS



🧤Bono is back in goals for Sevilla as they face Real Madrid



😯Aleix Vidal will fill in at the injury-hit left back spot



🇳🇱De Jong gets the nod ahead of En-Nesyri #LLL

🧡🇪🇸⚽ pic.twitter.com/FjAFnLqwea