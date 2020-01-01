ريال مدريد وخيتافي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي يستضيفها ملعب ألفريدو دي ستيفانو

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ريال مدريد 0 × 0 خيتافي

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48' مودريتش يتلقى بطاقة صفراء بعد تدخل منه على ماتا.

46' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع

45' الخطيييييير فينيسيوس يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يراوغ ويمرر الكرة لبنزيما الذي يرسل تسديدة من اليسار، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى من على يسار سوريا.

44' تمريرات لريال مدريد في الخلف وضغط على حامل الكرة من خيتافي.

42' ريال مدريد أفضل مع نهاية الشوط ويسعى للتقدم.

40' خطأ لريال مدريد من اليسار ينفذه كروس بعرضية تعبر من راموس ويبعدها تيمور.

38' الحكم يقرر أنها ضربة حرة، فينفذها كروس بعرضية يبعدها الدفاع.

38' الحكم يعود للفيديو ليتأكد من وجود ركلة جزاء أو لا

37' خطأ من مكان خطير على خط منطقة جزاء خيتافي على يمين القوس بعد تدخل من أوليفيرا على كاسيميرو.

36' خطييييييييييرة لريال مدريد من مرتدة سريعة وصلت بالكرة لراموس الذي أرسل عرضية من اليمين حولها إيسكو بتسديدة من يسار المنطقة إلى المرمى، لكن سوريا يبعد الكرة.

33' تبديل أول لريال مدريد يبدو أنه اضطراري بدخول ميليتاو بدلاً من فاران.

32' الحكم يشير لعودة اللاعبين ويشير لاستئناف المباراة.

30' وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين للراحة وشرب المياه.

29' عرضية خطييييييييييرة من اليمين عن طريق كروس يحولها راموس إلى المرمى، لكن الدفاع يشتت الكرة.

12'' - David Timor's yellow card vs @realmadriden after 12 seconds is the fastest shown in @LaLigaEN since at least 2005/2006 season. Early-rising#RealMadrid pic.twitter.com/AGbucEoUHa — OptaJose (@OptaJose) July 2, 2020

البطاقة الصفراء الذي حصل عليها ماكسيموفيتش في الدقيقة الأولى هي ثاني أسرع بطاقة صفراء في تاريخ الليجا.

27' كوكوريلا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية يبعدها كارباخال.

25' ريال مدريد يحاصر خيتافي الذي يتراجع في هذه الاثناء.

23' خطييييييييييييرة لريال مدريد بعرضية أرضية من اليسار عن طريق ميندي، ينزلق لها فينيسيوس ويحول الكرة للمرمى، لكن سوريا يطير للكرة ويبعدها من على يساره.

19' حتى الآن ريال مدريد غير قادر على إحداث خطورة على خيتافي، والطريق للمرمى غير واضح المعالم حتى الآن.

17' بداية هجوم لريال مدريد بتمريرات في الخلف.

16' عرضية خطيرة من اليسار عن طريق إتشيتا يبعدها الدفاع.

14' عرضية من اليمين عن طريق سواريز تصل إلى يسار منطقة الجزاء حيث كوكوريلا الذي يقاتل على الكرة مع كارباخال، لكنها تصل في الأخير إلى كورتوا.

12' خطورة خيتافي متواصلة، والكرة تصل لأرامباري الذي يرسل عرضية من اليمين، تصل لماتا الذي يروض الكرة على القوس ثم يرسل تسديدة يطير لها كورتوا ويمسك الكرة.

11' راموس يرسل تمريرة في اليسار لفينيسيوس، لكن تسلل على البرازيلي.

9' عرضية خطييييييييرة من اليمين عن طريق سواريز يحولها إتشيتا برأسه إلى يمين كورتوا الذي يصل للكرة بصعوبة ويبعدها.

8' خيتافي يستعيد الكرة دون خطورة تذكر عليا، ويتدرج بها حتى تصل لليمين حيث يتدخل كروس على ماتا ويحتسب الحكم خطأ لخيتافي.

7' ريال مدريد يسيطر على المباراة الآن.

5' تُنفذ الركنية بعرضية إلى عمق منطقة الجزاء، حيث إتشيتا الذي يرسل راسية تجد يد كورتوا.

5' نيوم ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية تصطدم بقدم ميندي وتخرج للركنية.

4' كرة أمامية من فاران تبحث عن بنزيما في مناطق خيتافي لكنها لا تجد إلا يد سوريا.

3' تدرج بالكرة بين لاعبي ريال مدريد حتى تصل لبنزيما الذي يرسل تسديدة يطير لها سوريا ويمسك الكرة.

1' بطاقة صفراء أولى لماكسيموفيتش بعد تدخل قوي على إيسكو.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء.

تشكيل ريال مدريد:

زيدان لا يغير كثيرًا وسيبدأ بنفس تشكيله المعتاد..

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - إيسكو

Real Madrid have named their team to face 👇 pic.twitter.com/9ESoFWZ1mb — Goal (@goal) July 2, 2020

البدلاء: رودريجو - فيديريكو فالفيردي - لوكاس فاسكيز - ماريانو - مارسيلو - إيدير ميليتاو - براهيم دياز - جاريث بيل - خاميس رودريجيز - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - ألفونس أريولا.

تشكيل خيتافي:

يبدأ المدرب خوسيه بوردالاس بالتشكيل الآتي...

التشكيل | 4-4-1-1

دافيد سوريا

ماتياس أوليفيرا - تشابيير إتشيتا - دجيني داكونام - داميان سواريز

مارك كوكوريلا - دافيد تيمور - نيمانيا ماكسيموفيتش - ألان نيوم

ماورو أرامباري

خايمي ماتا

¡Con este once nos enfrentaremos en la noche de hoy al @realmadrid en el Alfredo Di Stéfano! 💙#VamosGeta#RealMadridGetafe pic.twitter.com/op4S2HOFk6 — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 2, 2020

البدلاء: هوجو دورو - لياندرو تشيتشيسولا - تشيمي رودريجيز - جيسون - أنخيل رودريجيز - خورخي مولينا - ماركوس - فرانشيسكو بورتيو - فلوريان بولولو - أمات ندياي - فيصل فجر.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني من هنا...

ترتيب الدوري الإسباني من هنا...

وفي المقابل، فإن فريق خيتافي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، من أجل التقدم في الترتيب، وهو الذي يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 52 نقطة، وذلك بفارق نقطة عن فياريال صاحب المركز السادس، ونقطتين عن إشبيلية الذي يحل رابعاً في الترتيب.

وينفرد الميرنجي بصدارة لائحة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة الذي يمتلك 69 نقطة في رصيده.

ويسعى الريال لتحقيق الفوز في المباراة واستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه، بعد أن نجح في اقتناص صدارة الليجا من غريمه برشلونة، وانفرد بها على إثر فوزه يوم الأحد على إسبانيول بهدف واحد مقابل لا شيء.

أعزائي المتابعين .. أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي تقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.