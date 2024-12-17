مصعب صلاح

فيديو: نتائج جوائز الأفضل ذا بيست 2024

جوائز الأفضل من فيفاليونيل ميسيإرلينج هالاندكيليان مبابيإنتر مياميباريس سان جيرمانمانشستر سيتيفينيسيوس جونيوررودري

تعرف على جميع نتائج جوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2024 والمرشح لها فينيسيوس جونيور ورودري وغيرهم من النجوم

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمراسم توزيع جوائز الأفضل 2024، والتي تُقام في الدوحة، قطر.

مراسم الحفل في السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة

الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024

اللاعبالمنتخبالفريق
فينيسيوس جونيورالبرازيلريال مدريد

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:

اللاعبةالمنتخبالفريق
أيتانا بونماتيإسبانيابرشلونة

الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024:

المدربالجنسيةالفريق
كارلو أنشيلوتيإيطاليا ريال مدريد

الفائزة بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:

المدربةالجنسيةالفريق
إيما هايزإنجلتراتشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:

اللاعبالمنتخبالفريق
إيميليانو مارتينيزالأرجنتينأستون فيلا

الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024:

اللاعبالمنتخبالفريق
أليسا نايهيرالولايات المتحدة الأمريكيةشيكاغو رد ستارز

الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:

اللاعبالهدففيديو
أليخاندرو جارناتشوإيفرتون ضد مانشستر يونايتد | 26 نوفمبر 2023من هنا

الفائزة بجائزة مارتا لأفضل هدف للسيدات لعام 2024:

اللاعبالهدففيديو
مارتاالبرازيل ضد جامايكا | 1 يونيو 2024من هنا

التشكيل المثالي للرجال ذا بيست 2024

 
اللاعبالمركزالجنسيةالفريق
إيمليانو مارتينيزحراسة المرمىالأرجنتينأستون فيلا
روبن ديازالدفاعالبرتغالمانشستر سيتي
إنطونيو روديجيرألمانياريال مدريد
وليام ساليبافرنساآرسنال
داني كارفاخالإسبانياريال مدريد
رودريالوسطإسبانيامانشستر سيتي
جود بيلينجهامإنجلتراريال مدريد
توني كروسألمانيامعتزل
لامين يامالالهجومإسبانيابرشلونة
فينيسيوس جونيورالبرازيلريال مدريد
إيرلينج هالاندالنرويجمانشستر سيتي
 

التشكيل المثالي للسيدات ذا بيست 2024



 

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