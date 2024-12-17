فيديو: نتائج جوائز الأفضل ذا بيست 2024

تعرف على جميع نتائج جوائز فيفا ذا بيست الأفضل 2024 والمرشح لها فينيسيوس جونيور ورودري وغيرهم من النجوم

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمراسم توزيع جوائز الأفضل 2024، والتي تُقام في الدوحة، قطر.

مراسم الحفل في السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا

موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة

الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024

اللاعب المنتخب الفريق فينيسيوس جونيور البرازيل ريال مدريد

الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:

اللاعبة المنتخب الفريق أيتانا بونماتي إسبانيا برشلونة

الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024:

المدرب الجنسية الفريق كارلو أنشيلوتي إيطاليا ريال مدريد

الفائزة بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:

المدربة الجنسية الفريق إيما هايز إنجلترا تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:

اللاعب المنتخب الفريق إيميليانو مارتينيز الأرجنتين أستون فيلا

الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024:

اللاعب المنتخب الفريق أليسا نايهير الولايات المتحدة الأمريكية شيكاغو رد ستارز

الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:

اللاعب الهدف فيديو أليخاندرو جارناتشو إيفرتون ضد مانشستر يونايتد | 26 نوفمبر 2023 من هنا

الفائزة بجائزة مارتا لأفضل هدف للسيدات لعام 2024:

اللاعب الهدف فيديو مارتا البرازيل ضد جامايكا | 1 يونيو 2024 من هنا

التشكيل المثالي للرجال ذا بيست 2024

اللاعب المركز الجنسية الفريق إيمليانو مارتينيز حراسة المرمى الأرجنتين أستون فيلا روبن دياز الدفاع البرتغال مانشستر سيتي إنطونيو روديجير ألمانيا ريال مدريد وليام ساليبا فرنسا آرسنال داني كارفاخال إسبانيا ريال مدريد رودري الوسط إسبانيا مانشستر سيتي جود بيلينجهام إنجلترا ريال مدريد توني كروس ألمانيا معتزل لامين يامال الهجوم إسبانيا برشلونة فينيسيوس جونيور البرازيل ريال مدريد إيرلينج هالاند النرويج مانشستر سيتي

التشكيل المثالي للسيدات ذا بيست 2024