فيديو: نتائج جوائز الأفضل ذا بيست 2024

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمراسم توزيع جوائز الأفضل 2024، والتي تُقام في الدوحة، قطر.
مراسم الحفل في السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ويمكن متابعته من هنا
موعد حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" 2024 والمرشحون والقنوات الناقلة
الفائز بجائزة الأفضل "ذا بيست" 2024
|اللاعب
|المنتخب
|الفريق
|فينيسيوس جونيور
|البرازيل
|ريال مدريد
الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2024:
|اللاعبة
|المنتخب
|الفريق
|أيتانا بونماتي
|إسبانيا
|برشلونة
الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال لعام 2024:
|المدرب
|الجنسية
|الفريق
|كارلو أنشيلوتي
|إيطاليا
|ريال مدريد
الفائزة بجائزة أفضل مدرب سيدات لعام 2024:
|المدربة
|الجنسية
|الفريق
|إيما هايز
|إنجلترا
|تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية
الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى رجال لعام 2024:
|اللاعب
|المنتخب
|الفريق
|إيميليانو مارتينيز
|الأرجنتين
|أستون فيلا
الفائزة بجائزة أفضل حارسة مرمى سيدات لعام 2024:
|اللاعب
|المنتخب
|الفريق
|أليسا نايهير
|الولايات المتحدة الأمريكية
|شيكاغو رد ستارز
الفائز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف لعام 2024:
|اللاعب
|الهدف
|فيديو
|أليخاندرو جارناتشو
|إيفرتون ضد مانشستر يونايتد | 26 نوفمبر 2023
|من هنا
الفائزة بجائزة مارتا لأفضل هدف للسيدات لعام 2024:
|اللاعب
|الهدف
|فيديو
|مارتا
|البرازيل ضد جامايكا | 1 يونيو 2024
|من هنا
التشكيل المثالي للرجال ذا بيست 2024
|اللاعب
|المركز
|الجنسية
|الفريق
|إيمليانو مارتينيز
|حراسة المرمى
|الأرجنتين
|أستون فيلا
|روبن دياز
|الدفاع
|البرتغال
|مانشستر سيتي
|إنطونيو روديجير
|ألمانيا
|ريال مدريد
|وليام ساليبا
|فرنسا
|آرسنال
|داني كارفاخال
|إسبانيا
|ريال مدريد
|رودري
|الوسط
|إسبانيا
|مانشستر سيتي
|جود بيلينجهام
|إنجلترا
|ريال مدريد
|توني كروس
|ألمانيا
|معتزل
|لامين يامال
|الهجوم
|إسبانيا
|برشلونة
|فينيسيوس جونيور
|البرازيل
|ريال مدريد
|إيرلينج هالاند
|النرويج
|مانشستر سيتي
التشكيل المثالي للسيدات ذا بيست 2024