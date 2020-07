برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

برشلونة 1 × 0 إسبانيول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

71' جريزمان يخرج ويدخل بدلاً منه فيدال.

68' خطييييييييييرة لبرشلونة بعرضية من اليمين عن طريق روبيرتو، يقابلها ميسي بتسديدة يسارية على الطائر يبعدها لوبيز ثم يصطدم بالقائم.

66' خطأ لبرشلونة من أمام منطقة الجزاء ينفذه إمباربا بتسديدة تصطدم بالجدار.

65' داردير يدخل بدلاً من كاليرو.

63' تمريرات بين لاعبي برشلونة وتراجع تام لإسبانيول.

62' انتفاضة إسبانيول تنتهي وبرشلونة يحاول قتل اللعب الآن.

60' إسبانيول يبدأ التقدم بحثًا عن أمل البقاء، وبرشلونة يتراجع.

57' هذا الهدف يضع إسبانيول في الدرجة الثانية رسميًا، ويمنح لبرشلونة فرصة مواصلة الصراع على اللقب.

56' ألبا مرر كرة إلى يسار منطقة الجزاء حيث جريزمان الذي مرر الكرة بكعبه من على خط الركنية لميسي المتمركز خلفه، فأرسل ميسي تسديدة اصطدمت بكابريرا ووصلت الكرة لسواريز الذي أرسل تسديدة عبرت لشباك لوبيز.

56' جووووووووووووووووول لبرشلونة عن طريق لويس سواريز.

53' يا إلهي! الحكم يعود للفيديو ثم يلغي البطاقة الصفراء ويمنح لوزانو البطاقة الحمراء.

53' تدخل قوي من لوزانو على بيكيه يحصل بموجبه على إنذار.

52' اللعب يتواصل الآن بعد نهوض كاليرو وتلقيه العلاج.

50' يا ربااااااااااااااه، الحكم يعود للفيديو ثم يعود لفاتي ويلغي البطاقة الصفراء ويمنحه الحمراء مباشرةً.

49' فاتي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي جدًا على كاليرو.

48' سيتيين قام بالدفع بأنسو فاتي بدلاً من سيميدو قبل بداية الشوط الثاني، ما يعني أن روبيرتو سيتحول للظهير الأيمن وسيكتفي برشلونة بلاعبين في محور الوسط هما بوسكيتس وراكيتيتش فيما سيشكل فاتي ثلاثي هحومي مع جريزمان وسواريز.

47' أصبح برشلونة على اليمين وإسبانيول على اليسار.

46' بداية الشوط الثاني..

failed to have a single shot on target in the first half.



The first time that's happened at Camp Nou this season.#BarcaEspanyol pic.twitter.com/sAjB2CBD7I