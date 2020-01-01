برشلونة ضد إسبانيول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني 2019-2020، والذي يستضيفه استاد كامب نو

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برشلونة 1 × 0 إسبانيول

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71' جريزمان يخرج ويدخل بدلاً منه فيدال.

68' خطييييييييييرة لبرشلونة بعرضية من اليمين عن طريق روبيرتو، يقابلها ميسي بتسديدة يسارية على الطائر يبعدها لوبيز ثم يصطدم بالقائم.

66' خطأ لبرشلونة من أمام منطقة الجزاء ينفذه إمباربا بتسديدة تصطدم بالجدار.

65' داردير يدخل بدلاً من كاليرو.

63' تمريرات بين لاعبي برشلونة وتراجع تام لإسبانيول.

62' انتفاضة إسبانيول تنتهي وبرشلونة يحاول قتل اللعب الآن.

60' إسبانيول يبدأ التقدم بحثًا عن أمل البقاء، وبرشلونة يتراجع.

57' هذا الهدف يضع إسبانيول في الدرجة الثانية رسميًا، ويمنح لبرشلونة فرصة مواصلة الصراع على اللقب.

56' ألبا مرر كرة إلى يسار منطقة الجزاء حيث جريزمان الذي مرر الكرة بكعبه من على خط الركنية لميسي المتمركز خلفه، فأرسل ميسي تسديدة اصطدمت بكابريرا ووصلت الكرة لسواريز الذي أرسل تسديدة عبرت لشباك لوبيز.

56' جووووووووووووووووول لبرشلونة عن طريق لويس سواريز.

53' يا إلهي! الحكم يعود للفيديو ثم يلغي البطاقة الصفراء ويمنح لوزانو البطاقة الحمراء.

53' تدخل قوي من لوزانو على بيكيه يحصل بموجبه على إنذار.

52' اللعب يتواصل الآن بعد نهوض كاليرو وتلقيه العلاج.

50' يا ربااااااااااااااه، الحكم يعود للفيديو ثم يعود لفاتي ويلغي البطاقة الصفراء ويمنحه الحمراء مباشرةً.

49' فاتي يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي جدًا على كاليرو.

48' سيتيين قام بالدفع بأنسو فاتي بدلاً من سيميدو قبل بداية الشوط الثاني، ما يعني أن روبيرتو سيتحول للظهير الأيمن وسيكتفي برشلونة بلاعبين في محور الوسط هما بوسكيتس وراكيتيتش فيما سيشكل فاتي ثلاثي هحومي مع جريزمان وسواريز.

47' أصبح برشلونة على اليمين وإسبانيول على اليسار.

46' بداية الشوط الثاني..

failed to have a single shot on target in the first half.



The first time that's happened at Camp Nou this season.#BarcaEspanyol pic.twitter.com/sAjB2CBD7I — Goal (@goal) July 8, 2020

50' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

49' الكرة تصل لدي توماس على خط التماس في اليسار، لكنه لا يجد مساندة فيخرجها إلى الجانبية.

48' تمريرات بين لاعبي إسبانيول في مناطق برشلونة لأول مرة في هذه المباراة.

48' فيلا يرسل عرضية من اليسار يبعدها بيكيه.

47' إمباربا يرسل عرضية من اليمين يبعدها سيميدو.

47' ألبا يرسل عرضية من اليسار يطير لها لوبيز ويمسك الكرة.

46' ميسي ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها الدفاع.

46' خطأ وإنذار على دي توماس بعد تدخل منه على ميسي في اليمين.

44' الكرة تصل للوبيز في عمق المنطقة فيمررها لفيلا الذي يرسل تسديدة بيمناه تعبر من على يسار شتيجن وترتطم الكرة بالقائم.

44' مرتدة سريعة لإسبانيول بانطلاقة من فيلا في اليسار حتى يصل منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية يحوله بيكيه بالخطأ إلى المرمى، لكن شتيجن يعترض الكرة.

44' يا رباااااااااااااااه، شتيجن والقائم يحرمان إسبانيول من الهدف الأول.

43' ميسي يتوغل بالكرة في عمق منطقة الجزاء، لكن الدفاع يحاصره ويشتت الكرة.

42' لمسة فنية من ميسي بتمريرة بكعبه لجريزمان في عمق منطقة الجزاء، لكن لوبيز الأقرب للكرة.

40' تماس لإسبانيول من على يسار منطقة جزاء برشلونة ينفذه روكا على طريقة الركنية إلى عمق المنطقة، وبيكيه يبعد الكرة.

38' برشلونة يواصل الاستحواذ وإسبانيول يواصل التراجع.

36' الحكم يشير للاعبين بالعودة.

34 وقت مستقطع يمنحه الحكم للاعبين.

33' كرة خطيييييييرة من جريزمان للويس سواريز تعبر من أمام الأوروجوياني ويمسكها لوبيز.

32' ألبا يمرر كرة في يسار منطقة الجزاء لراكيتيتش الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع.

❗ Min 26: ¡ @LuisSuarez9 , a punto de hacer el primer gol! Som-hii!! 👏 pic.twitter.com/oEcfANqpK7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 8, 2020

30' كلما مر الوقت تزدد ثقة عناصر إسبانيول، ومن يدري قد لا يكلف الأمر أكثر من مرتدة متقنة.

28' محاولات برشلونة لخلخلة دفاع إسبانيول متواصلة، والكرة تصل لسيميدو الذي يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

26' ميسي ينفذ الركنية بعرضية إلى عمق المنطقة يقابلها بيكيه برأسية، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

25' يا رباااااااااااااه، جريزمان يمرر كرة رائعة لسواريز الذي ينفرد بلوبيز في يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة يسارية تصطدم بقدم كاليرو وتخرج للركنية.

24' تدوير عناصر برشلونة للكرة أمام منطقة جزاء إسبانيول متواصل.

22' خطيييييييييييرة لميسي بتسديدة من الضربة الحرة تعبر إلى خارج الملعب من على حافة العارضة.

22' تدخل قوي من كابريرا على جريزمان أمام منطقة الجزاء على يمين القوس، وخطأ لبرشلونة من مكان خطير.

20' إمباربا ينفذ الضربة الحرة بعرضية يبعدها سيميدو.

20' خطأ لإسبانيول من يسار الوسط بعد تدخل على ديداك فيلا.

18' عرضية من ميسي من اليسار تعبر من الجميع إلى الجهة الأخرى.

16' فيلا ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لروكا الذي يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تصطدم ببيكيه.

14' ميسي ينفذ الركنية الثانية بعرضية إلى القائم الأول يبعدها الدفاع.

14' ميسي ينفذ الركنية بعرضية إلى المرمى مباشرة يبعدها لوبيز.

14' سيميدو ينطلق بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع لركنية من على يسار لوبيز.

13' كرة أمامية لإسبانيول يحاول دي توماس الوصول لها في صراع هوائي مع بيكيه، لكن الكرة تتحول للبرسا.

12' حصار برشلونة لإسبانيول يعود من جديد، وتراجه للابن العاق لإقليم كتالونيا.

10' خطيييييييييييييييرة لإسبانيول بكرة أمامية عالية من روكا لإمباربا الذي ينطلق في اليمين حتى يدخل منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية يبعدها شتيجن إلى ركنية من على يساره.

9' كرة خطييييييييرة لبرشلونة بتمريرة بين الدفاع من ميسي لسواريز الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية تعبر من لوبيز ويشتتها الدفاع، والحكم يشير في الأخير إلى تسلل على سواريز.

8' إسبانيول لا يريد الخسارة اليوم، فهي لا تعني إلا توديع الليجا.

7' مرتدة سريعة لإسبانيول بانطلاقة من لوزانو حتى يعبر الوسط، فيمرر الكرة لليسار بحثًا عن دي توماس، لكن راكيتيتش يشتت الكرة.

5' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، عناصر برشلونة يتناقلون الكرة وإسبانيول لا يملك سوى الانتظار.

3' حصار مبكر من برشلونة على إسبانيول المتراجع تمامًا.

2' برشلونة على اليسار بالأزرق والأحمر المعتاد، وإسبانيول على اليمين بالأبيض والأزرق.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب كيكي سيتيين بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو

أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

البدلاء: أنسو فاتي - خورخي كوينكا - داني مورير - ريكي بوتش - رونالد أراوخو - مارتين برايثوايت - إنياكي بينيا - نيتو - مونتشو - أرتور - أليكس كويادو.

تشكيل إسبانيول:

يبدأ المدرب فرانشيسكو روفيتي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 5-4-1

دييجو لوبيز

ديداك فيلا - فيرناندو كاليرو - لياندرو كابريرا - بيرناردو إسبينوزا - فيكتور جوميز

أدري إمباربا - مارك روكا - دافيد لوبيز - بول لوزانو

راؤول دي توماس

البدلاء: أدريا بيدروسا - فيكتور سانشيز - سيرجي داردير - ماتياس فارجاس - خافي لوبيز - وو لي - دانييل فياهيرموسا - أويير ألازابال - أوسكار ميليندو - نالدو - نيكولاس ميلاميد - فيكتور كابوزانو.

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يعيش البلوجرانا فترةً صعبة لا يحسد عليها، فبعد أن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، عاد الفريق بوجهٍ شاحب وفقد العديد من النقاط، ليتنزال عن الصدارة لريال مدريد ليس فقط بفارق الأهداف، بل أيضًا بفارق 4 نقاطٍ كاملة.

بالتأكيد لا بديل لبرشلونة عن الفوز بديربي كتالونيا، لكن هذا الانتصار سيكلف إسبانيول الكثير، حيث يحتل المركز الأخير في ترتيب الليجا بعد أن جمع 24 نقطة فقط، وخسارة اللقاء من زملاء ميسي سيعني شيئًا واحدًا فقط، وهو الإعلان رسميًا أن الابن العاق لإقليم كتالونيا سيهبط إلى الدرجة الثانية، وسيكون ديربي الوداع للماجيكوس.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في الجولة 35 من الدوري الإسباني.