برشلونة وأتلتيكو مدريد: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 1 × 0 برشلونة

49' نهاية الشوط الأول من المباراة...

48' كرة أمامية لأتلتيكو مدريد وصلت لكاراسكو الذي وجد شتيجن في وجهه في يسار الوسط في خطأ لا يغتفر من الألماني الذي راوغه البلجيكي ببراعة ثم اقترب من المرمى وأرسل الكرة للشباك الخاوية.

48' جووووووووووووووووووووول لأتلتيكو مدريد عن طريق كاراسكو.

47' تمريرات بين لاعبي برشلونة وتراجع تام لأتلتيكو مدريد.

46' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

41' ميسي يهرب بالكرة في منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يعترضها أوبلاك ببراعة.

39' كرة أمامية تصل لكاراسكو الذي يرسل عرضية يبعدها الدفاع، ثم يشير الحكم إلى تسلل على البلجيكي.

33' تريبيير ينطلق في اليمين ثم يرسل عرضية يبعدها لونجليه.

29' خطأ لبرشلونة من مكان جيد أمام منطقة جزاء أتلتيكو مدريد بعد تدخل من سافيتش على ميسي..

26' تدخل قوي من كاراسكو على روبيرتو، وخطأ وإنذار على البلجيكي.

21' ميسيييييييييي يضع روبيرتو في منطقة الجزاء، فيرسل الإسباني عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

19' تمريرات بين عناصر برشلونة أمام منطقة جزاء أتلتيكو مدريد المتراجع تمامًا.

15' ركنية لبرشلونة من اليمين ينفذه ميسي بعرضية يبعدها دفاع أتلتيكو مدريد..

11' تسديدة راااااااااااائعة من يورينتي من يمين منطقة الجزاء بعد تمريرة من كوريا، لكن العارضة تعترض الكرة.

9' بطاقة صفراء أولى في اللقاء يتحصل عليها كوكي بعد تدخل منه على ديمبيلي لمنع مرتدة لبرشلونة.

3' ديمبيلي يمر من هيرموسو في اليمين ثم يرسل عرضية ارضية يقابلها جريزمان بتسديدة تمر إلى ضربة مرمى.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

