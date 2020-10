الإنتر ضد ميلان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراةالإنتر ضد ميلان في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2020-2021، والمقامة على ملعب سان سيرو

الإنتر 1 × 2 ميلان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة

44' خطييييييييرة لإنتر بتسديدة من لاوتارو من أمام منطقة الجزاء، ودوناروما في الموعد.

42' تداخل بين باريلا وكالابريا يسقط على إثره الأول ويمسك ركبته.

41' تمريرات بين عناصر ميلان في الخلف، وضغط على حامل الكرة من إنتر.

33' باريلاااااااااااااا يتوغل في منطقة الجزاء بعد ثنائية مع لوكاكو ثم يرسل تسديدة، لكن دوناروما في الموعد

32' خطييييييييييييرة لإنتر بعرضية من اليمين عن طريق حكيمي، يقابلها لاوتارو برأسية من القائم الثاني تمر من دوناروما لكن الكرة تدد كيير الذي يشتتها.

30' خطأ لميلان من على يسار منطقة الجزاء بعد تدخل من فيدال على تيو.

LUKAKU BRINGS ONE BACK FOR INTER IN THE DERBY ⚫️🔵 pic.twitter.com/iL8nDUhLJs — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 17, 2020

29' حكيمي مرر كرة في اليسار لبيريشيتش الذي أرسل عرضية أرضية مرت من الجميع وحولها لوكاكو للمرمى الذي خرج منه دوناروما.

29' جوووووووووووووول أول لإنتر عن طريق لوكاكو..

28' كرة أمامية رااااااااااائعة تصل لإبراهيموفيتش الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تمر من الجميع، ويشير الحكم إلى تسلل على زلاتان بعد ذلك.

22' بطاقة صفراء أولى في المباراة بعد تدخل قوي من كيير على لاوتارو..

19' زلاتان يحاول رد الهدية للياو بعرضية أرضية من اليمين، لكن الكرة بعيدة على البرتغالي.

18' لوكاكو يضم بالكرة في يسار منطقة الجزاء، ثم يرسل تسديدة أرضية يمسكها دوناروما.

18' تمريرات بين عناصر الإنتر في الخلف، وضغط من ميلان على حامل الكرة

16' مرتدة سريعة لميلان بدأت بكرة أمامية للياو الذي عبر من دامبروزيو في اليسار ثم أرسل عرضية أرضية قابلها زلاتان بتسديدة قوية سكنت الشباك.

16' الثااااااااااااااااني لميلان عن طريق إبراهيموفيتش

16' طوفان من الإنتر في هذه الأثناء بحثًا عن التعادل، ومرتدات ميلان خطيرة.

13' زلاتان سدد ركلة الجزاء على يمين هاندانوفيتش الذي أبعد الكرة، لكن السويدي انطلق للكرة وتابعها في الشباك...

13' جووووووووووووووووووول أول لميلان عن طريق إبراهيموفيتش...

11' هاكان مرر كرة لإبراهيموفيتش الذي دخل منطقة الجزاء ووقف على الكرة، فتدخل عليه كولاروف من الخلف فاحتسب الحكم ركلة جزاء.

11' ركلة جزاااااااااااااااء لميلان...

9' خطيييييييييرة لميلان بعرضية أرضية من ساليماكرس تعبر من إبراهيموفيتش ثم تصطدم الكرة برومانيولي وتصل سهلة ليد هاندانوفيتش.

8' تماس لميلان من اليسار ينفذه تيو لإبراهيموفيتش الذي يمرر الكرة بكعبه لهاكان الذي يمر بكعبه من دامبروزيو فينطلق له كولاروف ويشتت الكرة

4' كولاروف يتقدم بالكرة حتى وسط الميدان ثم يرسل كرة أمامية تبحث عن لوكاكو الذي يدفع تيو، وخطأ على البلجيكي

2' حكيمييييييي يمر ببراعة في اليمين من تيو ثم يرسل عرضية أرضية يطير لها دوناروما ويشتت الكرة.

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

تشكيل الإنتر

يبدأ أندريا كونتي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-1-2

سمير هاندانوفيتش

أليكساندر كولاروف - ستيفان دي فري - دانيلو دامبروزيو

إيفان بيريشيتش - أرتورو فيدال - مارسيلو بروزوفيتش - أشرف حكيمي

نيكولو باريلا

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

البدلاء: أليكسيس سانشيز - أندريا رانوكيا - كريستيان إريكسين - دانييلي باديلي - فيليب ستانكوفيتش - ماتيو دارميان - لورينزو موريتي - فرانكو فيتزوني - نيكولو سكيزاتو - مارتين كوستا - أندريا بينامونتي.

تشكيل ميلان

يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

تيو هيرنانديز - أليسيو رومانيولي - سيمون كيير - دافيدي كالابريا

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

رافائيل لياو - هاكان تشالهان أوغلو - أليكسيس ساليماكرس

زلاتان إبراهيموفيتش

البدلاء: دانييل مالديني - براهيم دياز - لورينزو كولومبو - سيربين تاتاروشانو - ساندور تونالي - ينس هاوجي - أنطونيو دوناروما - أندريا كونتي - بيير كالولو كياتينجوا - سامو كاستييخو - ديوجو دالوت - راضي كرونيتش.

يعيش ميلان أفضل فتراته منذ السقوط في بداية العقد الثاني من الألفية الجديدة، فالفريق لم يخسر منذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وهو أحد فريقين فقط لم يخسرا في الأسابيع الثلاثة الأولى في السيري آ هذا الموسم رفقة أتالانتا، والمتفوق على الروسونيري بفارق الأهداف فقط.

منذ بداية الموسم الجديد من الدوري الإيطالي خاض الإنتر 3 مباريات، فاز في اثنتين على فيورنتنيا وبينيفينتو في الجولتين الأولى والثانية، وتعثر في الجولة الأخيرة أمام لاتسيو بالتعادل بهدفٍ لمثله، ليأتي الفريق في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط.

أعزائي المتابعين .. أهلًا بكم في البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول لمباراة الإنتر ضد ميلان في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2020-21.