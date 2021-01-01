الزمالك والبنك الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي المؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والتي تقام في ستاد القاهرة

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الزمالك 0 × 0 البنك الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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3' فرجاني يرسل كرة أمامية تصل لأحداد الذي يراوغ في يمين منطقة الجزاء قرب الخط، ثم يرسل تسديدة يعترضها الزنفلي ببراعة.

1' بداية المباراة...

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمزة المثلوثي

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

حميد أحداد

البدلاء: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمود عبد العزيز - أحمد أشرف روقا - شيكابالا - إسلام جابر - سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حسام أشرف.

تشكيل البنك الأهلي

يبدأ المدرب خالد جلال بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-4-2

محمود الزنفلي

عاصم صلاح - محمد مجدي - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم

محمد بسيوني - معروف يوسف - حسام الصانع - كريم بامبو

محمد مثناني - فادي فريد

البدلاء: محمد كوفي - محمود قاعود - أحمد ياسر - بهاء مجدي - أحمد السعدني - محمد مصطفى - موسى دياوارا - إستريلا - محمد حامد.

على الجانب الآخر، البنك الأهلي يسعى لإيقاف سلسلة نتائجه المخيبة للآمال في الفترة الأخيرة، ويريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض تساعده في سباق الهروب من مناطق الهبوط.

الزمالك يدخل اللقاء، بعد فوز ثمين على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية بهدفين دون رد، ليواصل تربعه على القمة في ظل سباقه مع الأهلي.

أهلًا بكم في البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز2020-2021 بستاد القاهرة الدولي.