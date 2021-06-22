الزمالك ومصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نادي الزمالك ضد مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر 2021، والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد..

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الزمالك 0 × 0 مصر المقاصة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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3' ضغط قوي للزمالك في بداية المباراة، وتراجع لمصر المقاصة.

1' بداية المباراة...

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

البدلاء: شيكابالا - محمد عواد - محمود عبد العزيز - إسلام جابر - مروان حمدي - حازم إمام - أحمد فتوح - محمود علاء - محمد أشرف روقا.

تشكيل مصر المقاصة

يبدأ المدرب محمد عظيمة بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود حمدي

محمد الدسوقي - أحمد مودي - أحمد صبيحة - عاصم سعيد

هشام محمد - سعيد الونش

أحمد عادل ميسي - محمد مخلوف - عبد الله مجدي

باسم مرسي

البدلاء: عماد فتحي - أحمد متعب - فارس طارق - مصطفى شبيطة - صلاح عاشور - محمد كوكو - أحمد أوفا - باولن فوافي - خالد مصطفى.

جدول مباريات كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

تجدر الإشارة إلى أن الفائز في هذه المباراة سوف يلتقي مع أسوان في نصف نهائي الكأس.

مباريات الزمالك والمقاصة دائمًا ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جدًا من أحداث تلك المباراة خصوصًا مع ندية بطولة الكأس.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر 2021.