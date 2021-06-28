الزمالك ومصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة نادي الزمالك ضد مصر المقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2021، والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد..

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مصر المقاصة 0 × 1 الزمالك

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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46' بداية الشوط الثاني...

48' نهاية الشوط الأول من المباراة بتفوق الزمالك على المقاصة بهدفٍ نظيف.

47" زيزووووووو يمرر كرة رائعة للجزيري الذي يرسل عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء تمر من أمام بنشرقي.

45' دقيقتان يحتسبهما الحكم كوقت بدل ضائع.

43' خطأ للزمالك من اليمين ينفذه زيزو بعرضية يبعدها دفاع المقاصة.

40' عصام صبحي يرسل عرضية من اليمين تصل سهلة ليد جنش

36' المثلوثي يرسل عرضية من اليمين يخرج لها محمود حمدي ويبعد الكرة بقبضته.

30' بنشرقي يمرر كرة لشيفو الذي يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

22' خطيييييييييرة للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي الذي استلم كرة على يسار منطقة الجزاء من تغيير ملعب لإمام عاشور، ثم راوغ وأرسل تسديدة أرضية أمسكها محمود حمدي من على يمينه.

19' ركلة حرة لمصر المقاصة من على يسار منطقة الجزء، ينفذها هشام محمد بتسديدة مباشرة إلى المرمى، يطير لها جنش ويبعد الكرة من على يمينه.

15' تمريرة رائعة من يوسف أوباما لزيزو الذي يروض الكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تصطدم بالدفاع وتخرج لركنية.

11' أمامية لمصر المقاصة ينطلق لها باسم مرسي، لكن جنش أقرب للكرة

7' زيزو نفذ ركلة الجزاء على يمني محمود حمدي الذي طار للجهة الأخرى فسكنت الكرة الشباك.

7' جووووووووووووول للزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو..

6' طارق حامد أرسل عرضية من اليمين قابلها بنشرقي برأسية اصطدمت بيد عصام صبحي.

6' ركلة جزااااااااااء للزمالك..

4' خطورة أولى من مصر المقاصة بتسديدة من عبد الله مجدي تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

1' بداية المباراة...

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

إمام عاشور - طارق حامد

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

البدلاء: مروان حمدي - محمود علاء - أحمد عيد - محمد أبو جبل - إسلام جابر - شيكابالا - أحمد فتوح - محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز.

تشكيل مصر المقاصة

يبدأ المدرب محمد عظيمة بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود حمدي

محمد الدسوقي - سعيد الونش - أحمد مودي - عصام صبحي

هشام محمد - أحمد صبيحة

شيميلس بيكلي - عبد الله مجدي - باولن فوافي

باسم مرسي

البدلاء: صلاح عاشور - أحمد أوفا - أسامة عزب - عماد فتحي - أحمد متعب - محمد كوكو - فارس طارق - أحمد عادل ميسي - مصطفى شبيطة.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

نادي مصر المقاصة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وستكون المباراة بالنسبة له ثأرية بعد خروجه من كأس مصر على يد الزمالك.

يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، ويأتي خلفه النادي المصري برصيد 43 نقطة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الزمالك ومصر المقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2021.