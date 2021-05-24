الزمالك والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري كتابيًا ولحظة بلحظة، والمقامة ضمن مباريات الأسبوع 24 من الدوري المصري الممتاز 2021 في ستاد الإسكندرية

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الزمالك 2 × 2 المصري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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77' دخول شيكابالا ومحمود عبد العزيز بدلاً من الجزيري وإسلام جابر

69' العراقي توغل بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية قابلها أموتو بمقصية رائعة على طريقة كريستيانو رونالدو، اكتفى عواد بمشاهدتها.

69' التعاااااااااااااااااادل للمصري عن طريق أوستن أموتو.

67' طارق حامد يتحصل على بطاقة حمراء بعد تدخل بالمرفق في وجه جريندو.

62' محمد جريندو يدخل بدلاً من إيزي.

60' الثاااااااااااااااااااااااااني للزمالك عن طريق أشرف بنشرقي، من ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء نفذها ببراعة ومرت لشباك دعدور.

57' خطيييييييييييييرة للزمالك بعرضية من اليسار عن طريق بنشرقي يقابلها ساسي برأسية يبعدها دعدور ببراعة.

55' أبو الفتووووووح يضم بكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة بيمناه يبعدها دعدور.

50' بداية قوية للزمالك في الشوط الثاني، والمصري متراجع.

46' بداية الشوط الثاني..

46' دخول عمر كمال بدلاً من سمبوري وأموتو بدلاً من كاسونجو.

51' نهاية الشوط الأول من المباراة..

49' دعدور يرد على عواد ويعترض تسديدة ركلة الجزاء الذي نفذها أشرف بنشرقي في منتصف المرمى، ثم تألق وأنقذ رأسية من الجزيري.

48' المثلوثي مرر كرة في اليمين وصلت للجزيري في يمين منطقة الجزاء فتدخل عليه شوشة من الخلف،واحتسب الحكم ركلة الجزاء.

48' ركلة جزااااااااااااء ثالثة في المباراة لصالح الزمالك هذه المرة.

47' الحكم يعود ويلغي البطاقة الصفراء التي كان قد منحها لرفعت ويشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

46' عودة ثالثة للحكم للفيديو، في شك في بطاقة حمراء على أحمد رفعت بعد تدخل قوي على زيزو.

44' سعيدو سمبوري نفذ ركلة الجزاء على يمين عواد الذي طار للكرة وأمسكها.

44' عوااااااااااااااااااااااااااد يتألق من جديد وينقذ الزمالك..

42' الحكم يحتسب ركلة جزاء ثانية للمصري.

42' الحكم يعود لتقنية الفيديو لوجود شك على ركلة جزاء للزمالك في الكرة السابقة للمرتدة.

40' مرتدة سريعة للزمالك بانطلاقة من إسلام جابر في اليسار، حيث أرسل عرضية لزيزو الذي وجد نفسه في مواجهة دعدور، فمرر كرة لساسي القادم من الخلف فأرسل تسديدة أرضية من يمين المنطقة أبعدها فريد من على خط المرمى.

40' أووووووووووووووووووووو.. فريد شوقي يبعد كرة من على خط المرمى.

38' كرة أمامية للزمالك لبنشرقي الوحيد تمامًا خلف الدفاع، والذي لحق بالكرة في منطقة الجزاء، لكنه استلمها برعونة فخرج دعدور وأمسكها.

38' أشرف بنشرقي يتألق في إضاعة هدف جديد للزمالك.

35' إنذار لمحمد عبد الغني بعد ارتقاء منه على كاسونجو..

34' عواااااااااااااااااااااااد يتألق وينقذ الزمالك، بعد أن نفذ حسن علي ركلة الجزاء بتسديدة على يساره، طار لها حارس الفارس الأبيض وأسك بالكرة على مرتين.

33' رفعت أرسل عرضية من اليسار ارتقى لها محمد عنتر ولمسها، فسقطت الكرة أمام إيميكا الذي لعب الكرة فاصطدمت بيد الونش، فأشار الحكم مباشرةً لركلة جزاء.

33' ركلة جزاااااااااااااااااء للمصري..

30' اعتراض قوي من حسن في مطالبة بخطأ لدعدور في لقطة الهدف، يتحصل الأول على إثره على بطاقة صفراء..

29' إسلام جابر أرسل عرضية من اليسار خرج لها دعدور بشكلٍ خاطيء، فلم الكرة وسقطت أمام عبد الغني فقابلها بتسديدة سكنت الشباك.

29' التعااااااااااااااااااااااادل للزمالك عن طريق محمد عبد الغني..

24' الجزيري افتك كرة من أمام شوشة وانطلق علي يمين منطقة الجزاء، حيث أرسل عرضية لبنشرقي الوحيد تمامًا أمام المرمى، فقابل المغربي الكرة برأسية مرت بغرابة إلى خارج الملعب.

24' يا ربااااااااااااااااااااااااااااااااه! بنشرقي يضيع هدف محقق للزمالك.

22' رفعت ينطلق بكرة في اليسار ثم يضم ويرسل تسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

20' إسلام جابر ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تمر بعيدة وغيربة إلى ضربة مرمى.

16' الحكم يعود للفيديو للتأكد من عدم وجود ركلة جزاء، ثم يشير إلى تسلل على الزمالك.

15' خطيييييييييييرة للزمالك بعرضية من يسار منطقة الجزاء عن طريق بنشرقي يقابلها زيزو برأسية تصطدم بشوشة وتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.

15' فرجاني يرسل كرة أمامية ساقطة ينطلق لها الجزيري، لكن شوشة يبعد الكرة.

10' بطاقة صفراء أولى في المباراة يتحصل عليه إيزي إيميكا بعد تدخل منه على فرجاني ساسي.

5' تمريرات زملكاوية في مناطق المصري الذي تراجع للحفاظ على الهدف.

4' رفعت ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تصل لكاسونجو الذي يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

2' رفعت أرسل عرضية من اليسار وصلت لإيميكا الذي أرسل تسديدة من عمق المنطقة سكنت الشباك..

2' جوووووووووووووووووول أول للمصري عن طريق إيزي إيميكا.

1' بداية المباراة...

تشكيل المصري

يبدأ المدرب علي ماهر بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

أحمد دعدور

حسن علي - إسلام صلاح - أحمد حامد شوشة - كريم العراقي

فريد شوقي - إيزي إيميكا

أحمد رفعت - سعيدو سمبوري - محمد عنتر

كازادي كاسونجو

البدلاء: أحمد جمعة - جريندو - عمر كمال عبد الواحد - أحمد شديد قناوي - أحمد مسعود - أوستن أوموتو - زياد فرج - إسلام عطية - عمرو موسى.

تشكيل الزمالك

من المتوقع أن يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر

سيف الدين الجزيري

البدلاء: محمد عبد السلام - حازم إمام - مروان حمدي - شيكابالا - محمد أشرف روقا - محمود جنش - محمود عبد العزيز - محمد عبد الشافي - أسامة فيصل.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

على الجانب الآخر، الفريق البورسعيدي، هذا الموسم يقدم مستويات جيدة، ونجح في تحقيق فوزًا هامًا على حساب الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بهدف نظيف، ويريد مواصلة الانتصارات للاستمرار في المربع الذهبي وحجز المركز الثالث لصالحه.

الزمالك يدخل اللقاء منتشيًا بفوزه على طلائع الجيش، وانفراده بصدارة ترتيب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات أمام الفريق البورسعيدي، ويريد الفارس الأبيض توسيع الفارق بينه وبين المارد الأهلي صاحب المركز الثاني المؤجل له أربع مباريات.

أهلاً بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الزمالك والمصري في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز 2021.