الأهلي وكايزر تشيفز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، والتي يستضيفها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء

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الأهلي 1 × 0 كايزر تشيفز

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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53' جووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الاول في المباراة، بتوقيع محمد شريف بعد تمريرة من أكرم توفيق، استغلها شريف ولعب الكرة من فوق حارس المرمى وتسكن الشباك.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

تدخل عنيف وبطاقة صفراء 🟨 ⁉️



بالعودة إلى تقنية الـ “VAR” الحكم يلغي الإنذار 🟨❌



🟥 الطرد المباشر كان هو القرار المناسب لتدخل هابي ماشيان العنيف على لاعب الأهلي أكرم توفيق#دوري_أبطال_أفريقيا | #الاهلي_كايزر_تشيفز | #نهائي_ابطال_افريقيا #CAFCLFinal | #CAFCL pic.twitter.com/Rga6F51ROg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 17, 2021

45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

45+1' أوووووه الحكم يشهر البطاقة الحمراء، لصالح هابي ماشياني بعد تدخله العنيف على أكرم توفيق، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

43' الحكم يحتسب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع.

38' اعتماد الاهلي في هجماته على العرضيات من الجانبين، مع بعض التسديدات من خارج المنطقة على استحياء.

35' هجمة منظمة للاهلي، ومجهود فردي من حسين الشحات الذي مرر تمريرة سحرية لعلي معلول وبدوره أرسل عرضية أرضية من الجانب الأيسر، ولكن تصل سهلة لحارس كايزر.

33' محاولة من عمرو السولية وتسديدة من مسافة بعيدة ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

28' مباراة هادئة ولا يوجد فرص خطرة على أي من المرميين حتى الآن.

24' تسديدة من أفشة ولكنها تمر بسلام على مرمى الفريق الجنوب إفريقي.

20' مرور ثلث ساعة من مجريات الشوط الأول.

18' انحصار اللعب في وسط الملعب، ومباراة هادئة حتى الآن.

14' كايزر تشيفز يرد على فرصة الأهلي، عن طريق سمير نوركوفيتش، الذي سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوي بثبات.

9' أولى الفرص الخطرة للأهلي في المباراة عرضية وصلت إلى طاهر في الجانب الأيسر، وسددها بقوة ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

5' مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، وانحصار اللعب في وسط الملعب وسط سيطرة من الأهلي.

انطلاق صافرة الحكم وبداية المباراة.

الفريقان يُجريان الاستعدادات الأخيرة!



أمتارٌ قليلة تفصلنا عن صافرة بداية نهائي دوري الأبطال.#TotalEnergiesCAFCL l @KaizerChiefs | @AlAhly pic.twitter.com/hsKv1VXuIP — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) July 17, 2021

آخر مواجهة جمعت بين الأهلي وكايزر تشيفز كانت في عام 2022 بالسوبر الإفريقي، وحينها فاز المارد الأحمر بأربعة أهداف لهدف، ويمكنك التعرف على تاريخ مواجهات الفريقين من هنا.

يتولى البوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا، مهمة التحكيم في مباراة اليوم ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحكم وطاقمه المساعد من هنا.

تشكيل كايزر تشيفز:

التشكيل| 3-4-3

دانييل أكبي

راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو

🟠 @KaizerChiefs lineup 🇿🇦



Here’s how the South Africans start their first ever #TotalEnergiesCAFCL final match. 👇#KCFCASC pic.twitter.com/UinGnrm6n4 — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) July 17, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

حمدي فتحي - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال🦅💪❤️

🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/nSNeWlskKA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 17, 2021

على الجانب الآخر، الفريق الجنوب إفريقي وصل إلى النهائي بعد تخطي عقبة الوداد في نصف النهائي بهدف دون رد، ويريد تحقيق أولى بطولاته ومعانقة الأميرة السمراء لأول مرة.

المارد الأحمر، حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي، برباعية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنصف النهائي.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021، والمقامة على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.