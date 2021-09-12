الأهلي والتعاون: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الرابعة من الدوري السعودي 2022، والمقامة في مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة

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التعاون 1 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب التعاون - الأهلي الأحد 12 سبتمبر2021،

5 صفر 1443،

18:50 السعودية، 17:50 مصر شاهد VIP استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية

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57' الرشيدي يتوغل بكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يعترضها دانكلير ثم ينقض عليها العويس ويمسك الكرة.

56' تصوييييييبة من ساندرو من أمام منطقة الجزاء تمر بمحازاة القائم الأيمن للعويس.

55' الرشيدي ينطلق بالكرة في اليسار حتى يدخل منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها الدفاع.

51' عرضية راااااااااااائعة من اليمين عن طريق براداريتش، يخرج لها كاسيو ويمسك الكرة.

50' لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، التعاون أفضل من الأهلي على جميع الأصعدة، والراقي مكتوف الأيدي حتى الآن.

46' بداية الشوط الثاني..

47' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول...

44' نداااااااااو يرسل عرضية من اليمين تمر من الجميع وتصل إلى أليوسكي الذي يرسل تسديدة من يسار منطقة الجزاء تمر من أمام المرمى إلى خارج الملعب.

42' أمامية رائعة أهلاوية تبحث عن عسيري في الأمام، لكن كاسيو يخرج من مرماه ويبعد الكرة برأسه.

40' الرشيييييييييدي يستلم كرة أمام يسار منطقة الجزاء من تاوامبا ويرسل تسديدة يبعدها العويس بأطراف أصابعه.

39' الموسى يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على فيليب براداريتش.

31' خطيييييييييرة للتعاون بعرضية من الخطأ، يقابلها تاوامبا برأسية تمر من على مرمى العويس.

30' ريان حامد يتحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل على الرشيدي.

28' كاااااااااااااادش ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها لتاومبا الذي يروض الكرة ويدور ويرسل تسديدة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

27' التعاون يخرج من مناطقه ويعاود غاراته على الأهلي، والكرة تصل إلى لوفانور الذي يرسل تسديدة قوية تمر بسلام من على مرمى العويس.

20' محاولات أهلاوية لتسجيل التعادل، وتراجع تام للتعاون من أجل الحفاظ.

13' خطورة التعاون لا تتوقف، والكرة تصل للوفانور الذي يتوغل بها من اليمين لليسار أمام منطقة الجزاء ثم يمررها للرشيدي الذي يرسل تسديدة من داخل يسار المنطقة تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

12' تصويييبة من لوفانور من يمين منطقة الجزاء يعترضها العويس ثم تصل الكرة لأميسي، لكنه تصطدم به وتمر إلى خارج الملعب.

هدف أول لفريق التعاون سجله اللاعب ليندر توامبا عند الدقيقة 9 #التعاون 1 - 0 الأهلي #التعاون_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/jsmiSwEK9M — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 12, 2021

9' أميسي مرر كرة لتاومبا الذي روضها وراوغ في يمين منطقة الجزاء ثم أرسل تسديدة اصطدمت بدانكلير وغيرت الكرة اتجاهها لمرمى العويس.

9' جوووووووووووووول أول للتعاون عن طريق تاوامبا.

8' رد سريع من الأهلي على التعاون بتسديدة رائعة من أليوسكي من أمام منطقة الجزاء، ترتطم بالقائم الأيسر وتمر إلى ضربة مرمى.

4' خطييييييييييرة للتعاون بتوغل من اليسار عن طريق الرشيدي الذي يصل إلى مرمى العويس، ثم يمرر الكرة للداخل حيث لوفانور الذي يلمسها لكنا تمر منه بعيدة عن المرمى.

3' خطأ للأهلي من اليمين ينفذه أليوسكي بتسديدة مباشرة للمرمى، فتصل الكرة سهلة ليد الحارس كاسيو.

1' بداية المباراة...

تعرض مهاجم الفريق الكروي الأول محمد مجرشي، لإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة #الأهلي_التعاون وحل اللاعب هيثم عسيري، بديلاً له في التشكيلة الأساسية للمباراة. pic.twitter.com/t5Imtd8EC7 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 12, 2021

تعرض المهاجم محمد مجرشي للإصابة أثناء الإحماء، وسيبدأ هيثم عسيري بدلاً منه..

تشكيل التعاون

يبدأ المدرب جوزيه جوميس بالتشكيل التالي..

📋 تشكيلة #الذئاب 🐺 أمام "الأهلي" في الجولة الـ 4 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين . #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/Uvmr6ZYA2q — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 12, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

كاسيو

حسن كادش - أحمد عسيري - إيجور سانتوس - يزيد البكر

سيدريك أميسي - ساندرو مانويل

ريان الموسى - فهد الرشيدي - لوفانور هنريكي

لياندر تاوامبا

البدلاء: معتز البقعاوي - سعد بالعبيد - يعقوب الحسن - محمد أبوسبعان - عون السلولي - حسن العمري - نواف الرشودي - طارق عبد الله - كاكو.

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيسنيك هاسي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد العويس

إزجيان أليوسكي - محمد خبراني - دانكلير - ريان حامد

فيليب براداريتش - نوح الموسى

عبد الرحمن غريب - باولينيو - الحسن نداو

محمد مجرشي

البدلاء: محمد الربيعي - علي الأسمري - عبد الباسط هندي - محمد المجحد - معتز هوساوي - عبد الله حسون - هيثم عسيري - حسين المقهوي - سلمان المؤشر.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

أما التعاون بدايته هذا الموسم، كانت أصعب بكثير من الراقي، إذ تعادل في الجولة الاولى أمام الحزم بثلاثة أهداف لكل فريق، ثم خسر من الهلال والنصر على التوالي، ليمتلك نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

في أول ثلاث جولات لم يستطع الأهلي أن يحقق أي انتصار، حيث تعادل مع الفيصلي والحزم،ثم تعادل مع ضمك ليصل إلى المركز الثاني عشر بثلاث نقاط فقط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والتعاون ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.