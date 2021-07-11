الأهلي ومصر المقاصة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي ومصر المقاصة المؤجلة من الجولة 16 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والتي يستضيفها ستاد السويس الجديد

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مصر المقاصة 1 × 4 الأهلي

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96' الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة..

⏱90+' جوووووووووول 🗣 محمد مجدي أفشة يسجل الهدف الرابع ⚽⚽⚽⚽

🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/M9Vd5nNIjS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 11, 2021

94' أفشة افتك كرة من هشام محمد بعد قرب وسط الميدان، ثم أرسل تسديدة ساقطة رائعة مرت من محمود حمدي المتقدم من مرماه.

94' الراااااااااااابع للأهلي عن طريق أفشة.

92' هاني يرسل عرضية من اليمين يقابلها مروان برأسية يمسكها محمود حمدي.

90' أفشة يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تصل سهلة ليد الحارس محمود حمدي.

86' مروان محسن يرسل تسديدة من أمام منطقة الجزاء تمر بعيدة إلى ضربة مرمى.

82' خروج محمد شريف ودخول مروان محسن، ونزول هاني بدلاً من أكرم توفيق.

82' فوافي يدخل بدلاً من بيكلي.

75' أووووووووووووو.. الحكم يحتسب الهدف بعد العودة لغرفة الفيديو.

74' تمريرة بينية وصلت لمحمد شريف الذي انطلق بالكرة حتى وصل للحارس الذي خرج من مرماه، فأرسل شريف تسديدة اصطدمت بمحمود حمدي ثم ارتدت الكرة واصطدمت بالدسوقي وسكنت الكرة الشباك.

74' هدف جديد ملغي للأهلي بداعي التسلل.

73' دخول كهربا وديانج بدلاً من الشحات وحمدي فتحي.

70' دخول أسامة العزب بدلاً من أحمد صبيحة.

69' مصطفى شبيطة يدخل بدلاً من الونش.

⏱62' جوووووووووول 🗣 المخيف محمد شريف يسجل الهدف الثاني ⚽⚽



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GWyBztyN5b — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 11, 2021

62' السولية أرسل كرة أمامية قابلها الشحات بعرضية من يمين منطقة الجزاء، وصلت لشريف الذي قابل الكرة برأسية سكنت الشباك.

62' الثاااااااااااااااني للأهلي عن طريق محمد شريف.

59' صلاح محسن يدخل بدلاً من أجايي.

57' أحمد عادل ميسي يدخل بدلاً من عماد فتحي.

53' الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على محمد شريف.

51' الحكم ينتظر قرار غرفة الفيديو.

50' أفشة أرسل بينية رائعة وضعت شريف في مواجهة الحارس، فأرسل تسديدة مرت لشباك محمود حمدي.

50' جوووووووووووووووووول ثاني للأهلي عن طريق محمد شريف.

46' أفشة يمرر كرة رائعة لشريف الذي يمرر الكرة من يمين منطقة الجزاء لأجايي فينزلق صبيحة على الكرة ويبعدها، فتصطدم بقدم أجايي وتخرج الكرة لضربة مرمى.

46' بداية الشوط الثاني...

51' نهاية الشوط الأول...

49' بنفس طريقة الهدف، أرسل علي معلول عرضية من اليسار قابلها أفشة برأسية من الوضع طائرة اعترضها القائم الأيسر للحارس محمود حمدي.

49' القااااااااااااااااااااااائم يحرم الأهلي من الثاني!

47' عرضية رااااااااااائعة من اليمين عن طريق الشحات تمر من على رأس محمد شريف إلى ضربة مرمى.

46' الحكم يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' بينية راااااااااااائعة من السولية تضع محمد شريف في مواجهة محمود حمدي، فيستلم مهاجم الأهلي الكرة بطولة سيئة تبعدها عنه وتصل سهلة ليد الحارس.

39' عل معلول أرسل عرضية من اليسار ارتقى لها شريف وأرسل تسديدة رأسية سكنت شباك محمود حمدي.

39' التعاااااااااااااااااااادل للأهلي عن طريق محمد شريف.

36' تمريرة رااااااااااااائعة من السولية تصل لمعلول الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تصطدم بالشباك من الخارج.

34' مودي نفذ ركلة الجزاء على يسار الشناوي الذي طار للجهة الأخرى، فسكنت الكرة الشباك.

34' جووووووووووووووووووووووول لمصر المقاصة عن طريق أحمد مودي

33' الحكم يعود من غرفة الفيديو ويشير إلى ركلة جزاء لمصر المقاصة.

32' الحكم محمود عاشور يلجأ لتقنية الفيديو لوجود شك بركلة جزاء للمقاصة في الكرة الماضية.

31' أيمن يسقط على الأرض واللعب متوقف لعلاجه.

30' الدسوقي يرسل عرضية من اليسار يدخل عليها باسم مرسي مسددًا ، لكن أيمن أشرف يضع قدمه أمامه ويبعد الكرة.

29' أفشة يمرر كرة رائعة للشحات في يمين منطقة الجزاء، فيرسل عرضية أرضية لشريف الذي يرسل تسديدة يضع صبيحة قدمه أمامها ببراعة.

28' شريف مرر كرة من يمين منطقة الجزاء للشحات الذي راوغ ببراعة على القوس ثم مرر كرة وضعت أجايي في مواجهة الحارس، فقابل الكرة بتسديدة مرت إلى خارج الملعب.

28' أجااااااااااااااايي يضيع هدف محقق للأهلي!

27' عرضية أهلاوية رائعة يقابلها محمد شريف برأسية، لكن محمود حمدي بالمرصاد.

23' أكرم أرسل عرضية من اليمين أبعدها الدفاع، فتابعها معلول بتسديدة ارتدت من الدفاع لحمدي فتحي الذي أرسل تمريرة وصلت لشريف في مواجهة الحارس، فمرر الكرة لأفشة الذي سجل هدفًا ألغاه الحكم.

23' جووووووووووووووووووول أول للأهلي يلغيه الحكم بداعي التسلل

17' أمامية راااااااائعة من الشحات تضع أفشة في مواجهة الحارس، فيروض أفشة الكرة ويحاول المراوغة، لكن حمدي يبعد الكرة بقدمه.

16' أكرم توفيق يتعرض للإصابة واللعب متوقف لعلاجه

13' الحكم يلغي ركلة الجزاء بداعي التسلل على محمد شريف.

12' محمد شريف دخل منطقة الجزاء فعرقله صبيحة من الخلف واحتسب الحكم ركلة جزاء.

12' ركلة جزاااااااااااااااء للأهلي...

1' بداية المباراة...

تشكيل مصر المقاصة

يبدأ المدرب محمد عبد الجليل بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمود حمدي

محمد الدسوقي - أحمد مودي - أحمد صبيحة - عصام صبحي

هشام محمد - سعيد الونش

عماد فتحي - شيمليس بيكلي - عبد الله مجدي

باسم مرسي

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

حمدي فتحي - عمرو السولية

جونيور أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

أما مصر المقاصة فيأتي بالمركز التاسع بـ37 نقطة، وقد استقال مدربه محمد عبد العظيم ونصّب محمد عبد الجليل خلفًا له حتى نهاية الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويسعى لمواصلة مطاردة الزمالك من خلال الفوز بالمؤجلات وتذييل الفارق بينهما.

تعد هذه المباراة هي الأخيرة للقلعة الحمراء قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام في الدار البيضاء بالمغرب.

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