إيفرتون ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي، وهي الأولى للريدز بعد العودة من توقف فيروس كورونا

إيفرتون 0 × 0 ليفربول

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

71' ماتيب يسقط على الأرض فيوقف الحكم اللقاء لعلاجه.

69' عودة المباراة.

67' الحكم يمنح اللاعبون راحة لشرب المياه والتقاط الأنفاس.

65' تبديلان لليفربول دفعة واحدة بدخول أوريجي وفينالدوم بدلاً من فيرمينو وكيتا.

63' جوميش ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بجوميش المتواجد في الجدار وتعبر إلى ركنية.

61' ماني ينطلق بالكرة ويتلاعب بعناصر إيفرتون حتى يصل إلى قوس منطقة الجزاء، فيتدخل عليه ديني بقوة ويشير الحكم إلى خطأ وإنذار عليه.

61' مرتدة سرييييعة لإيفرتون بكرة أمامية من جوميش تصل لريتشارلسون الذي يدخل يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى بعد ضغط من ماتيب.

59' ديني ينطلق بالكرة في اليسار قم يرسل عرضية يخرج لها أليسون ويمسك الكرة.

58' ركنية لليفربول من اليمين ينفذها أرنولد بعرضية يحولها فان دايك للمرمى، لكن الكرة سهلة في يد بيكفورد.

56' صلاح يجري عمليات الإحماء في هذه الأثناء.

54' ماني ينطلق بالكرة في اليسار حتى يدخل منطقة الجزاء، فيلحق به كولمان ويصدم به الكرة ويتحصل على ضربة مرمى.

52' ليفربول يحاصر إيفرتون المتراجع كليًا.

51' خطيييييييييرة لليفربول بتبادل للكرة بين نابي كيتا وفيرمينو الذي يعيد له الكرة بصدره في منطقة الجزاء، فيرسل كيتا تسديدة قوية لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

50' هبوط في مستوى المباراة في هذه الأثناء، وليفربول مستحوذ كالعادة.

48' خطيييييرة لليفربول بكرة أمامية في اليسار عن طريق فان دايك تصل لجوميز في يسار منطقة الجزاء، لكن كولمان يصل له ويبعد الكرة.

47' أصبح ليفربول على اليمين وإيفرتون على اليسار.

46' بداية الشوط الثاني.

تبديل لليفربول مع بداية الشوط الثاني بدخول تشامبرلين بدلاً من مينامينو

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

47' كرة أمامية من بيكفورد تبحث عن ليوين في مناطق ليفربول، لكن أليسون يخرج من مرماه ويبعد الخطورة.

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' نابي كيتا يتوغل بالكرة حتى يصل منطقة الجزاء، فيمررها لماني الذي يرسل عرضية أرضية من اليسار يعترضها مينامينو ويرسل تسديدة تصطدم بالدفاع.

43' ميلنر يترك الملعب بداعي الإصابة ويدخل جو جوميز بدلاً منه.

42' وبدأت الإصابات .. ميلنر يسقط على الأرض متألمًا فيوقف الحكم اللعب ويشير للجهاز لطبي بالدخول.

41' أرنولد ينفذ الضربة الحرة بتسديدة على يمين بيكفورد الذي يطير للكرة ويمسكها على مرتين.

40' بطاقة صفراء ثانية في اللقاء يتحصل عليها مايكل كين بعد تدخل قوي أمام منطقة الجزاء على ماني.

39' حتى الآن شوط للنسيان بالنسبة لليفربول، لا تسديدة بين القائمين والعارضة حتى الآن.

38' جوردون يتقدم بالكرة في اليسار ثم يرسل بينية تبحث عن أحد المهاجمين، لكن فان دايك يشتت الكرة.

37' أرنولد يرسل كرة عالية في اليمين تبحث عن ميلنر، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

36' رد سريييع من إيفرتون بتمريرة من أيوبي من اليمين لليوين الذي يمهد الكرة لريتشارلسون، فيرسل تسديدة يسارية يبعدها أرنولد من عمق المنطقة.

34' Quick counter attack from the Reds after @takumina0116 wins the ball back. Firmino finds space but his shot is dragged wide.



[0-0]#EVELIV pic.twitter.com/JbAxDb1CDE — FC (at 🏠) (@LFC) June 21, 2020

34' هندرسون تقدم بالكرة في اليمين ثم مررها لماني الذي مهدها بكعبه أمام منطقة الجزاء لفيرمينو القادم من الخلف، فأرسل البرازيلي تسديدة يسارية تهادت إلى خارج الملعب من على يسار بيكفورد.

34' يا ربااااااااااااه، ماذا أضعت يا فيرمينو؟

33' تدخل قوي من فان دايك على ريتشارلسون في الوسط، وخطأ لإيفرتون.

32' خطييييييييييييرة لإيفرتون بعرضية من خطأ من اليمين عن طريق جوميش، يحولها ريتشارلسون برأسه للمرمى، لكن الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى.

31' كلوب غير راضي عن أداء فريقه، ويتحدث مع مساعده

30' أرنولد ينفذ الضربة الحرة بعرضية إلى عمق المنطقة يحولها ماتيب للمرمى، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى من على يسار بيكفورد.

30' الحكم يحتسب لمسة يد على ديني.

29' هندرسون يرسل عرضية من اليمين تصطدم بديني وتخرج إلى ركنية.

27' ليفربول مسيطر على الكرة لكن دون خطورة، وإيفرتون متراجع تمامًا.

25' عودة اللاغبين لأرضية الميدان.

23' الحكم يمنح اللاعبين راحة لالتقاط الأنفاس وشرب المياه.

21' هدوء في اللقاء في هذه الأثناء، واللعب منحصر في وسط الميدان.

19' ليفربول يحكم قبضته على المباراة، لكن لا خطورة حتى الآن.

18' آرنولد يرسل عرضية خطييييرة من اليمين يطير لها بيكفورد ويمسك الكرة.

16' من الواضح أن إيفرتون سيعتمد على المرتدات استغلالاً لسرعة ريتشارلسون وليوين وآيوبي.

15' ليفربول يلعب بحذر كبير حتى الآن، وإيفرتون متراجع.

13' تمريرات بين عناصر ليفربول في الوسط، وضغط على حامل الكرة من إيفرتون.

12' خطأ لليفربول من مكان خطير أمام منطقة الجزاء، ينفذه آرنولد بعرضية تعبر من الجميع إلى ضربة مرمى.

11' مينامينو يتوغل بالكرة في العمق ويحاول التخلص من الزحام بمهارته، لكن الدفاع الأزرق يشتت الكرة.

10' نابي كيتا يتقدم بالكرة ثم يمررها لمينامينو في اليمين، فيرسل الياباني تسديدة قوية تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

9' ماني يمرر كرة لفيرمينو الذي يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء يبعدها هولجيت.

8' كرة أمامية من جوميش تصل لليوين الذي ينطلق بها في اليمين ثم ينتظر أيوبي ويمرر له الكرة، لكن فابينيو يتداخل معه فتصطدم الكرة بالنيجيري.

6' آرنولد يرسل عرضية من اليمين يعترضها كين الذي يضغط عليه فيرمينو ويحاول افتكاك الكرة، لكنها تصل لبيكفورد.

5' ماتيب يمرر كرة أرضية أمامية لوسط الميدان يتركها فيرمينو تعبر بحثًا عن ماني، لكن الكرة سهلة لدفاع إيفرتون.

4' بداية قوية من إيفرتون بانطلاقة في اليسار عن طريق ريتشارلسون الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية يعترضها أليسون ويبعدها.

2' ليفربول على اليسار بالأحمر المعتاد، وإيفرتون على اليمين بالأزرق والأبيض.

After 106 days without football...we're back underway!



UP THE REDS!! 🔴🔴🔴#EVELIV live updates: 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 ⬇️ — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) June 21, 2020

1' بداية الشوط الأول والمباراة...

جلسة جورج فلويد التي أصبحت شهيرة لمناهضة العنصرية يؤديها اللاعبون

دقيقة صمت يقفها اللاعبون على أرواح ضحايا الكورونا

تشكيل ليفربول:

سيبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقته المعتادة والتشكيل هو:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

جيمس ميلنر - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت أليكساندر آرنولد

نابي كيتا - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - تاكومي مينامينو

البدلاء: أدريان - جورجينيو فينالدوم - ديفوك أوريجي - محمد صلاح - أليكس أوكسليد تشامبرلين - جو جوميز - هارفي إليوت - ديان لوفرين - نيكو ويليامز.

تشكيل إيفرتون:

سيبدأ كارلو أنشيلوتي بطريقة 4-4-2، والتشكيل هو:

التشكيل | 4-4-2

جوردان بيكفورد

لوكاس ديني - مايكل كين - ماسون هولجيت - سيموس كولمان

أليكس أيوبي - توم دافيز - أندريه جوميش - أنتوني جوردون

دومينيك كالفرت ليوين - ريتشارلسون

البدلاء: مارتن ستكلنبورج - جواو فارجينيا - لايتون باينس - كوكو مارتينا - جاراد برانثوايت - جيلفي سيجوردسون - بيني بانينجيمي - بيرنارد - مويس كين.

No sign of injury in the warm-up as Mo Salah starts on the bench for @LFC .



Live 👉 https://t.co/V5KX4ZMKwo #beINPL #EVELIV 📺 HD11 pic.twitter.com/EYiIeEZYho — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 21, 2020

بجانب إثارة "ديربي الميرسيسايد" الذي يُعتبر من أكثر الديربيات قوة في أوروبا وإنجلترا، فمباراة جانبية أخرى على الخطوط بين محنك إيطالي لا يختلف عليه اثنان وبين ألماني فيلسوف أخضع البريميرليج أخيرًا لصالح ليفربول وصنع منهم فريقًا لا يُقهر، تُزيد من الأمور متعة وشغفًا.

سجل أنشيلوتي أمام كلوب يصب في مصلحة المدرب الإيطالي، فهو من القلائل الذين تمكنوا من إيقاف ليفربول هذا الموسم وكان ذلك عن توليه تدريب نابولي بدوري أبطال أوروبا، بينما ثأر الألماني لهذه الهزيمة بالانتصار بالشباب في كأس الاتحاد الإنجليزي بهدفٍ نظيف بعد أسابيع من وصول مدرب ميلان التاريخي لتدريب التوفيز.

في الوقت نفسه فإن إيفرتون حاله تبدل 180 درجة منذ وصول كارلو أنشيلوتي في يناير الماضي لقيادته، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة ويقترب رويدًا رويدًا من المراكز المؤهلة لأحد البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

الفوز مهم لزملاء محمد صلاح من أجل الإسراع في الاقتراب من حمل درع البريميرليج للمرة الأولى منذ 30 عامًا، فيحتاج الريدز فقط 6 نقاط ويُعلن بطلًا للمسابقة التي يتصدرها حاليًا برصيد 82 نقطة وبفارق 22 نقطة عن أقرب الملاحقين، مانشستر سيتي.

ديربي من أقوى ديربيات الدوري الإنجليزي الممتاز وربما العالم كله يجمع بين ليفربول ومضيفه إيفرتون على ملعب جوديسون بارك يوم الأحد المقبل، في المباراة التي تُقام ضمن فعاليات الجولة الثلاثين من البطولة، وهي الأولى للفريقين بعد عودة النشاط من توقف دام ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول الأولى بعد العودة من توقف فيروس كورونا، والتي ستكون ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.