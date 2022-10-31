بثنائية في ليفربول .. سواريز يقود ناسيونال للقب دوري أوروجواي!

لويس سواريز يقود نادي ناسيونال لتحقيق لقب الدوري في أوروجواي للمرة 49 في تاريخه.

قاد لويس سواريز فريقه ناسيونال إلى الفوز بلقب الدوري الأوروجوياني لموسم 2022، بعدما سجل هدفين خلال فوز فريقه بنتيجة 4-1 على حساب ليفربول في الجولة الأخيرة من الموسم.

سواريز، الذي يدخل الجزء الأخير من مسيرته مع كرة القدم، حقق لقب الدوري الأوروجوياني مع ناسيونال للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن قام بذلك في بداية مسيرته الاحترافية، في موسم 2005-2006.

ناسيونال توج بلقب الدوري الأوروجوياني في ملعب سينتيناريو في مونتيفيديو، وهو اللقب رقم 49 في مسيرة النادي العريق.

مسيرة سواريز الرائعة، التي مرت من عدة أندية أبرزها أياكس الهولندي، وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، شهدت فوزه بعشرين لقبًا.

ويستعد سواريز الآن، بعد حصد لقب الدوري الأوروجوياني، لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، والتي ستكون الأخيرة في مسيرته بطبيعة الحال.

ويلعب منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة من منافسات كأس العالم 2022، التي تضم إلى جانبه منتخبات البرتغال، وكوريا الجنوبية، وغانا.