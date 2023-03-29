هاتريك جديد يجعل ميسي على أعتاب تخطي رونالدو بسباق هداف العالم

ميسي يواصل شهر العسل مع الأرجنتين

شهدت أول 37 دقيقة في مواجهة منتخب الأرجنتين وكوراساو تسجيل ليونيل ميسي قائد راقصي التانجو لثلاثية في فوز بلاده بسباعية نظيفة، وتعني الأهداف الثلاثة أن اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أصبح ثالث لاعب يسجل أكثر من 100 هدف على المستوى الدولي لينضم إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو 122 هدف والإيراني علي دائي 109 هدف، بالإضافة إلى ذلك أصبح ميسي أول لاعب من أمريكا الجنوبية يحقق هذا الإنجاز.

ميسي افتتح التسجيل في الدقيقة 20 ليحقق هدفه رقم 100، وجاء الهدف بعدما تلقى تمريرة في منطقة الجزاء وهرب من مراقبه ليضع الكرة ببراعة في الزاوية السفلية، ثم واصل التسجيل مجددًا في الدقيقة 33، وأضاف الهدف الثالث له في المباراة عند الدقيقة 37 ليصل إلى 102 هدفًا.

نجم باريس سان جيرمان يستمتع بوقته في الأرجنتين حيث احتفل أبطال العالم بفوزهم بالمونديال على أرضهم بمباراتين وديتين، حيث سجب ميسي هدفه رقم 800 في مسيرته خلال فوز ودي على بنما، وتم تسمية معسكر تدريب الأرجنتين أيضًا بإسم ميسي تقديراً لمسيرته الهائلة.

نجم برشلونة السابق لديه الآن 156 هدفًا في 174 مباراة مع الأرجنتين، وهو أكبر عدد من الأهداف في كرة القدم الدولية.

ثلاثية ميسي جعلته يواصل مطاردة كريستيانو رونالدو نحو أكثر اللاعبين تسجيلًا "للهاتريك" على المستوى الدولي، حيث يأتي النجم البرتغالي في الصدارة ب10 ثلاثيات، بينما ميسي في المركز الثاني مناصفة مع على مبخوت نجم الإمارات بتسع ثلاثيات.

يذكر أن مستقبل النجم الأرجنتيني مبهم لكنه سيعود الآن إلى باريس سان جيرمان، ومن المقرر أن يعود فريق كريستوف جالتييه إلى اللعب عندما يواجه ليون في الدوري الفرنسي يوم الأحد 2 أبريل.