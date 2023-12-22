بثلاثية في شباك الاتفاق .. النصر يحافظ على آماله ويواصل ملاحقة الهلال في دوري روشن

النصر يضرب شباك الاتفاق بثلاثية...

SHAHID

نجح النصر في تحقيق فوزًا هامًا، وثمينا على حساب الاتفاق، بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي 2023-2024، في المباراة التي استضافها ملعب الأول بارك.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى النقطة 40 في المركز الثاني من ترتيب الدوري، وبفارق عشر نقاط عن الهلال المتصدر، مع مباراة مؤجلة للنصر أمام الاتحاد، وتجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 24 في المركز الثامن.

وحاول رونالدو، تهديد مرمى الاتفاق في الدقيقة 34 بعدما استلم على صدره كرة عرضية، وسددها مباشرة بطريقة "خلفية" ولكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

وجاء التهديد الأول الخطير على مرمى الاتفاق، في الدقيقة 35 بعد عرضية من الجانب الأيمن، قابلها رونالدو برأسية قوية ولكن الحارس يتصدى لها بثبات.

واستمر طوفان هجمات النصر، وفي الدقيقة 40، أرسل رونالدو عرضية متقنة من الجانب الأيسر، ارتقى لها تاليسكا برأسية مرت خارج المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بثلاث دقائق، ارتدت من دفاع الاتفاق كرة عالية على مشارف منطقة الجزاء، قابلها أليكس تيليس بتسديدة صاروخية سكنت الشباك وأعلنت عن الهدف الأول.

ولم يكتف لاعبو النصر بالهدف، بل استمرت هجمات العالمي، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أرسل ساديو ماني عرضية أرضية من الجانب الأيسر، قابلها تاليسكا بتسديدة من الجانب الأيمن ولكن الحارس تصدى لها بثبات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، ضغط برزوفيتش، على دفاع الاتفاق لتصل الكرة إلى رونالدو، الذي مرر الكرة إلى برزوفيتش سريعًا، ليتعامل معها اللاعب الكرواتي ببراعة ويسدد الكرة في الشباك معلنًا عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 68 توغل ماني، من الجانب الأيسر ومرر الكرة إلى رونالدو، ليسددها صاروخ ماديرا بقوة ولكنها تمر أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 71 وبمهارة عالية، استلم ساديو ماني الكرة ببراعة داخل منطقة الجزاء، وتدخل عليه دفاع الاتفاق، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للعالمي.

وتقدم كريستيانو رونالدو، لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 73، ولعبها بقوة في الزاوية اليسرى، ليعزز التقدم لفريقه، ويقربه من حص نقاط المباراة كاملة.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، وصلت كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى الكويكبي الذي سددها بقوة ليقلص الفارق للاتفاق بعد تسجيله الهدف الأول.

SHAHID