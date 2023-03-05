بتواجد الرباعي السعودي .. الإعلان عن الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان

ناديان فقط من مصر والأهلي هو الغائب الأبرز

أعلنت اللجنة المنظمة في الاتحاد العربي لكرة القدم أسماء الأندية الـ34 المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستقام أدوارها النهائية في الرياض.

وتشهد البطولة تواجد الرباعي السعودي، الهلال والنصر والاتحاد والشباب، ويغيب عنها الأهلي لتواجده هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي، فيما يتواجد من مصر الزمالك وطلائع الجيش بطلي الدوري والكأس ويغيب الأهلي بعد اعتذاره عن تلبية الدعوة التي وجهت له من اللجنة المنظمة.

وتُشارك في البطولة عدد من الأندية العربية العريقة وأبرزها الترجي والصفاقسي من تونس والرجاء والوداد من المغرب والشرطة والقوة الجوية من العراق بجانب السد القطري والوحدة الإماراتي وشباب بلوزداد الإماراتي.

وستُقام قرعة البطولة يوم غدٍ الإثنين في العاصمة السعودية، ومن المقرر أن يخوض 24 ناديًا الدور الأول ليتأهل نصفهم إلى الثاني ومن ثم 6 أندية منهم إلى دور المجموعات حيث سيُضاف لهم 10 أندية أخرى.

وتُقام المراحل النهائية بدءًا من دور المجموعات في السعودية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 5 أغسطس، وسيحصل الفريق المتوج باللقب على 6 ملايين دولار فيما الثاني على 2.5 مليون دولار.