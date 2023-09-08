"بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه" .. المدعي العام يُقدم شكوى ضد روبياليس

أزمة لويس روبياليس في تصاعد مستمر.

قدم مكتب المدعي العام الإسباني شكوى إلى المحكمة العليا ضد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد أزمة القبلة التي سيطرت على الساحة الرياضية مؤخرًا.

روبياليس قام بتصرف مفاجئ في كأس العالم للسيدات أثناء تسليم الميداليات للمنتخب الإسباني، عندما قبل جيني هيرموسو، بعد تتويج منتخب لاروخا بكأس العالم للسيدات.

النيابة العامة تعتبر أن هذا الإجراء الذي قام به روبياليس لم يكن بالتراضي حيث قامت بشرح الشكوى بهذه الكلمات: "إعطاء قبلة على الفم، مع الإمساك برأس جينيفر هيرموسو فوينتيس بكلتا يديها، دون موافقتها"، لذلك قد يشكل هذا الإجراء جريمة اعتداء جنسي وفعل بالإكراه بسبب الضغوط التي تعرضت لها هيرموسو وحاشيتها.

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كما جاء في نص الشكوي أن اللاعبة وعائلتها عانوا من ضغوط مستمرة ومتكررة من السيد روبياليس وبيئته المهنية، بهدف تبرير الموقف علنًا، لتجنب استمرار تلك الضجة التي صحبت أزمة القبلة.

وأخيرًا، أكد نص الشكوى أن هيرموسو لم تشرع في الإبلاغ عن ما حدث بسبب عدم وجود أي إجراء جنائي.