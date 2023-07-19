بتهمة الاعتداء الجنسي .. نجم الشباب السابق يواجه خطر السجن لمدة طويلة!

نجم الشباب السابق عاد إلى فريقه القديم ليواجه حكمًا مطولًا بالسجن..

أقرت محكمة العدل العليا في الأندلس حكم السجن لمدة أربع سنوات على سانتي مينا مهاجم نادي سيلتا فيجو الإسباني، والنجم السابق لنادي الشباب السعودي، وذلك بتهمة الاعتداء الجنسي على سيدة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أنه على الرغم من تأييد محكمة العدل العليا للحكم الصادر سابقًا من قبل محكمة ألميريا الإقليمية، إلا أنها أيدت جزئيًا استئناف سانتي مينا، وخففت العقوبة فيما يخص تعويض الضحية عن الأضرار المعنوية من 50 إلى 25 ألف يورو.

هذا القرار يحد من خيارات سانتي مينا لتجنب السجن، حيث لا يمكن استئناف تأييد الحكم من قبل محكمة العدل العليا في الأندلس إلا أمام المحكمة العليا، والتي سيكون حكمها عند صدوره حازمًا وغير قابل للاستئناف.

المحكمة رفضت أسباب استئناف سانتي مينا لعدم حبسه، بعدما أكد أنه تم انتهاك حقه في الحماية القضائية الفعالة، لأن حكم محكمة ألميريا لم يكن حياديًا عند تقييم أقوال القضية، وأن هناك تناقضات في أقوالها.

يذكر أن سانتي مينا قضى موسم 2022-23 لاعبًا في صفوف نادي الشباب، وقدم أداءً جيدًا رفقة "الليوث"، مسجلًا 6 أهداف في 27 مباراة، قبل أن يعود من جديد إلى سيلتا فيجو.