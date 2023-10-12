بتغيير جديد .. إقامة السوبر الإسباني في السعودية للمرة الثالثة تواليًا

السوبر الإسباني سيُقام في السعودية للمرة الرابعة في تاريخه

تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في ناريخه، وللمرة الثالثة على التوالي، خلال عام 2024.

واستضافت المملكة كأس السوبر السعودي 3 مرات من قبل، أعوام : "2018-2019، و2020-2021، 2021-2022"، ليقترب من استضافته للمرة الثالثة على التوالي موسم 2022-2023.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن السعودية ستستضيف كأس السوبر الإسباني العام القادم، خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.

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وكان مقررًا أن تقام النسخة القادمة من كأس السوبر الإسباني في جدة على ملعب "الجوهرة المشعة"، ولكن تم تغيير ملعب البطولة إلى ملعب الملك فهد الدولي، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

وتشهد البطولة مشاركة الرباعي "ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، أوساسونا"، على أن يواجه برشلونة نظيره أوساسونا، بينما يلعب ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.