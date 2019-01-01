بتصويت الجماهير.. رويس لاعب العام في ألمانيا

رويس يتفوق على ساني وكيميتش ويحصل على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا للعام 2018

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حصل النجم الألماني وجناح بوروسيا دورتموند ماركو رويس على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2018 على خلفية أدائه مع فريقه خلال هذا الموسم. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وفاز رويس بالجائزة من خلال تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الألماني لكرة القدم، والذي يفتح الباب للمصوتين من أجل الاختيار كل عام.

وبناء على أدائه في رحلة ألمانيا القصيرة في بطولة كأس العالم الأخيرة التي ودعتها ألمانيا من الدور الأول، وكذلك أدائه مع دورتموند طوال العام، اختارت الجماهير رويس كأفضل لاعب من خلال التصويت.

واحتل رويس المركز الأول على مستوى تصويت الجماهير، حيث حصل على نسبة 33.9 % من التصويت، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المصوتين 89 ألف مشجع.

وجاء في المركز الثاني نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، كما حل جناح مانشستر سيتي لوروا ساني في المركز الثالث على مستوى التصويت.

يذكر أن رويس كان هو صاحب هدف منتخب ألمانيا الأول في كأس العالم في شباك منتخب السويد، كما سجل 14 هدفًا مع دورتموند وصنع 9 أهداف خلال العام الماضي.