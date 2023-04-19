بتصريح جريء .. برناردو سيلفا يتحدى ريال مدريد قبل مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

برناردو سيلفا واثق في قدرة مانشستر سيتي على تخطي عقبة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وبلوغ المباراة النهائية..

يؤمن البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بقدرة فريقه على الثأر من ريال مدريد الإسباني، عبر إقصاء الفريق الملكي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23.

مانشستر سيتي تعادل مع بايرن ميونخ الألماني بهدف لمثله في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضمن تأهله بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي في نصف نهائي البطولة، بعد أن نجح النادي الملكي في التأهل بسيناريو مذهل إلى نهائي النسخة الماضية.

سيلفا يرى أن فرص مانشستر سيتي في التغلب على رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكبر في النسخة الحالية.

وقال سيلفا في تصريحات لقناة "BT Sport" الإنجليزية: "سنسعى لتحقيق الثأر بالتأكيد، ولكننا نشعر أن الفريق واثق جدًا جدًا في هذه اللحظة، أعتقد أننا سنمر".

وأضاف سيلفا: "لقد كافحنا حتى فبراير لأننا لم نتمكن من المشاركة في تلك الجولة المعتادة التي مررنا بها من قبل بالفوز 10-15 مباراة متتالية ولكننا الآن متسقين للغاية، نشعر أن لدينا فرصة في كل مسابقة ونحن ذاهبون لمواجهة ريال مدريد".

واختتم البرتغالي: "نحن في مرحلة من الموسم حيث إذا تراجعت عن أدائك في مباراة واحدة فأنت خارج المنافسة، سيكون الأمر صعبًا لكننا سنبذل قصارى جهدنا للحصول على بعض الألقاب".

وستقام مباراة الذهاب من نصف النهائي في التاسع من مايو المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو"، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع على ملعب "الاتحاد".