بتذاكر مجانية.. قمة سعودية بين النصر والاتحاد للترويج لملف كأس آسيا للسيدات

من أجل الترويج لاستضافة كأس آسيا 2026

في ديسمبر الماضي، تقدمت المملكة العربية السعودية بملف لاستضافة كأس أمم آسيا للسيدات 2026.

وتواصل المملكة فعاليات الترويج للملف، في انتظار الإعلان الرسمي عن البلد المستضيف خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وضمن هذه الفعاليات، تُقام مباراة ودية بين النصر والاتحاد السعوديين على ملعب "الأول بارك" غدا –الأربعاء- 26 أبريل.

وتنطلق المباراة في الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتشهد حضورا مجانيا بالكامل، حيث طُرحت التذاكر اليوم –الثلاثاء- بدون مقابل وبأسبقية الحجز.

النصر السعودي هو بطل النسخة الأولى من الدوري الممتاز للكرة النسائية، الذي أنهاه الاتحاد في المركز الرابع.

ودخل منتخب السعودية تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الأولى في شهر مارس 2023، بعد 18 شهرًا من تأسيسه.

ويلاقي ملف السعودية منافسة من أستراليا البلد المضيف لنسخة 2006، وأوزبكستان التي لم يسبق لها استضافة البطولة.