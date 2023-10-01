ببيان ناري .. ليفربول يعلق على فضيحة هدف لويس دياز الملغي أمام توتنهام

ليفربول يرد ببيان ناري على اعتذار لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي على هدف لويس دياز الملغي أمام توتنهام..

أصدر نادي ليفربول بيانًا ناريًا للرد على اعتذار لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد اعترافها بالخطأ الذي ارتكبه حكام تقنية الفيديو خلال مباراة "الريدز" أمام توتنهام في قمة الجولة السابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول سقط على ملعب "توتنهام هوتسبير" بهدفين لهدف، وشهدت المباراة طرد اثنين من لاعبي ليفربول، بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح بداعي التسلل على لويس دياز في الشوط الأول.

وقرر ليفربول الرد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت على اعتذار لجنة الحكام بقيادة هاورد ويب، بعد الخطأ التحكيمي الفادح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجاء في البيان: "يقر نادي ليفربول لكرة القدم باعتراف لجنة الحكام بالإخفاق الليلة الماضية، ومن الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث، مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية".

وأضاف: "نحن نتقبل تمامًا الضغوط التي يعمل تحتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس تفاقمها، من خلال وجود وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد".

وتابع:"ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق".

وأكمل: "كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها "خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول أيضًا، ولا ينبغي تحديد أي نتيجة إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة".

وأردف: "يعد هذا أمرًا حيويًا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى".

واختتم البيان: "وفي غضون ذلك، سنستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، في ضوء الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".