رابطة الدوري الإيطالي تُغضب مشجعي ميلان.

جاءت هزيمة ميلان على ملعب "سان سيرو" أمام ساسوولو بنتيجة 5-2 في الجولة 20 من منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإيطالي، لتثير أزمة بين "الروسونيري" ورابطة "سيري آ".

الخسارة القاسية جاءت في استمرار لسلسلة التراجع التي يعيشها ميلان مؤخرًا، حيث لم يحقق "الروسونيري" الفوز في آخر أربع مباريات، مكتفيًا بتعادلين وخسارتين، ليخرج من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما تراجع إلى المركز الخامس برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن أتالانتا الرابع.

حساب رابطة الدوري الإيطالي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي كان بطل الأزمة، بعدما نشر نتيجة خسارة ميلان أمام ساسوولو ومعها رمز تعبيري بيد ترفع خمسة أصابع في إشارة إلى الهزيمة.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أكدت أن مشجعي ميلان استشاطوا غضبًا من تلك التغريدة، وخاصة رمز اليد المفتوحة الذي يُظهر الخمسة أصابع.

الصحيفة أشارت إلى أن لويجي دي سيرفو المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي تدخل بشكل شخصي، وطالب بتغيير تلك التغريدة، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم بعدها نشر صورة لاحتفال لاعبي ساسوولو بأحد الأهداف، مع نتيجة المباراة بصورة عادية ودون أي رموز تعبيرية.