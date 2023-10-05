بأهازيج الهلال والأهلي والاتحاد .. نيوكاسل يحتفل برباعية باريس

نيوكاسل يحتفل بالانتصار على باريس بالطريقة السعودية

SHAHID

استمرت احتفالات نادي نيوكاسل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد الانتصار على باريس سان جيرمان برباعية مقابل هدف واحد.

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وحقق نيوكاسل الفوز على باريس بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

احتفالات نيوكاسل حملت الطابع السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث تم استخدام أهازيج أندية الهلال والأهلي والاتحاد.

ونشر حساب نيوكاسل على إكس تغريدة بها صورة المدرب إيدي هاو، معلقة عليها: "سير سير أنت الحب ديالي"، وهي الأهزوجة التي يستخدمها جمهور الهلال مؤخرًا، حيث يرددون "سير سير ديما يا هلالي".

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كما نشر حساب نيوكاسل صورة للاعبي نيوكاسل أثناء الاحتفال بهدف في مرمى باريس سان جيرمان، حيث تم التعليق عليها: "شكون أنتوما وجايين تلعبوا.. فريقنا قوة ما راح تغلبه"، وهي أهزوجة جماهير الأهلي الشهيرة.

"يا ماكبايس بالمجد يشهدلك"، واستبدل حساب نيوكاسل كلمة العميد بلقب نيوكاسل "ماكبايس" في أهزوجة جمهور النمور الشهيرة".

SHAHID