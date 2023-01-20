بأمر من القاضي .. إرسال ألفيش إلى السجن دون كفالة بتهمة التعدي الجنسي!

لاعب برازيلي جديد خلف القضبان!

أمر قاضي التحقيق بإيداع اللاعب البرازيلي الدولي داني ألفيش، في الحبس احتياطيًا دون كفالة، نتيجة اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في حمامات ملهى ليلي في برشلونة ليلة 30 ديسمبر.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ماركا" الإسبانية فقد وافق رئيس محكمة التحقيق في برشلونة على طلب النيابة العامة والادعاء الخاص للمشتكية وأمر بإرسال اللاعب إلى السجن.

واعتقلت الشرطة الكاتالونية لاعب برشلونة السابق صباح اليوم بعد عودته من المكسيك إلى إسبانيا حيث يقيم حاليًا، وأخذ محققوا مركز الشرطة في برشلونة أقوال ألفيش.

وأبلغت الضحية أن لاعب كرة القدم السابق قام بملامستها دون رضاها خلال إجازات عيد الميلاد الماضية.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا غادر برشلونة نهاية الموسم الماضي بعد أن قرر النادي عدم تجديد عقده، ليوقع البرازيلي مع بوماس حيث مع منتخب البرازيل خلال كأس العالم 2022 بقطر وبعد نهاية المونديال عاد إلى برشلونة لقضاء إجازته حيث وقعت الأحداث المتهم بها والتي أدت إلى سجنه.